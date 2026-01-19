Ричмонд
Полиция предупредила россиян о письмах-ловушках под видом «Госуслуг»

Мошенники начали рассылать россиянам письма с просьбой якобы обновить электронную почту на портале «Госуслуг».

Мошенники начали рассылать россиянам письма с просьбой якобы обновить электронную почту на портале «Госуслуг». Об этом сообщили в управлении МВД по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

В полиции привели пример такой рассылки, которая должна убедить пользователя позвонить злоумышленникам по номеру «техподдержки». При этом мошенники используют логотипы, похожие на официальные, обращаются к человеку по имени и дополнительно пытаются усыпить бдительность, советуя никому не сообщать коды подтверждения из SMS.

В МВД подчеркнули, что такие письма являются обманом.

Правоохранители напомнили, что единственный официальный адрес, с которого могут приходить письма от «Госуслуг», — no-reply@gosuslugi.ru.

Накануне в МВД также сообщали, что в начале 2026 года мошенники вновь активизировались в сервисах совместных поездок. По данным ведомства, злоумышленники размещают объявления о поиске попутчиков в тематических сообществах и чатах, часто выбирая маршруты из удаленных населенных пунктов, чтобы быстрее вызвать доверие у потенциальных жертв.

