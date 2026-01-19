Полиция предупредила россиян о письмах-ловушках под видом «Госуслуг»

Накануне в МВД также сообщали, что в начале 2026 года мошенники вновь активизировались в сервисах совместных поездок. По данным ведомства, злоумышленники размещают объявления о поиске попутчиков в тематических сообществах и чатах, часто выбирая маршруты из удаленных населенных пунктов, чтобы быстрее вызвать доверие у потенциальных жертв.