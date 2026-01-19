В России расконсервируют старые самолёты, чтобы поддержать пассажиропоток

В ближайшие два года эксплуатантам передадут ещё два восстановленных Ту-204. Ожидается, что количество двухпалубных Boeing 747 на регулярных маршрутах может удвоиться. Авиакомпания «Россия» планирует добавить к двум действующим широкофюзеляжным лайнерам ещё два, полученных после банкротства «Трансаэро» в 2015—2016 годах.
Восстановление законсервированных лайнеров — это попытка восполнить наметившийся дефицит техники, заявил основатель сервиса безопасности полётов RunAvia, авиаэксперт Андрей Патраков. Boeing 747 могут использоваться на разных направлениях, в зависимости от коммерческой нагрузки. В текущем году они чаще всего летали на Дальний Восток и в Сочи.
Ранее самолёт авиакомпании «Северный ветер», выполнявший рейс из Сочи в Кемерово, совершил экстренную посадку в Барнауле из-за технической неисправности. На борту находились 148 человек, которые были размещены в гостинице аэропорта. Самолёт временно отстранили от эксплуатации, а для дальнейшего перелета пассажиров направят другим бортом из Санкт-Петербурга.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.