В России расконсервируют старые самолёты, чтобы поддержать пассажиропоток

Авиакомпании России в 2026 году приступят к расконсервации старых самолётов для поддержания пассажиропотока. Red Wings и другие эксплуатанты уже получили десять восстановленных пассажирских и грузовых Ту-204−214, Ан-148 и Ил-96. Об этом сообщили в «Ростехе», пишет газета «Известия».