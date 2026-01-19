Традиция с пенкой: Life.ru выяснил, сколько россиян выбирает пиво после бани

Ранее биолог Вячеслав Артищев рассказал, чем особенно опасен ожог в бане и как его избежать. Когда кожа контактирует с поверхностью, нагретой до 70−100 °C и выше (а дымоход может раскаляться и сильнее), происходит не просто поверхностное повреждение. За доли секунды запускается каскад разрушительных процессов. Особенно опасны такие ожоги в области суставов (как в случае с хватом за трубу: страдают пальцы, кисть, запястье). Развивающийся рубец, не обладающий эластичностью нормальной кожи, стягивается, ограничивая движение. Человек может потерять способность полноценно сгибать пальцы или кисть.