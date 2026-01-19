Традиция с пенкой: Life.ru выяснил, сколько россиян выбирает пиво после бани

Для 68% опрошенных жителей России баня является одним из самых популярных способов провести время и перезагрузиться. Пик интереса к банным ритуалам традиционно приходится на зимние месяцы: в период с декабря по февраль спрос на сопутствующие товары возрастает на 60−70% по сравнению с летне-осенним периодом. Особенно популярны банные процедуры в предновогодние дни, на длинных каникулах и в канун Крещенской недели.
Большинство респондентов (57%) отдают предпочтение классической русской или финской бане. Турецкий хамам выбирают 11% опрошенных, а японскую офуро — лишь 7%. В списке популярных вариантов также фигурируют инфракрасные сауны и соляные капсулы. Особое внимание россияне уделяют атмосфере и ароматам. Лидерами остаются хвойные ноты — пихта, кедр и можжевельник, их выбирают 63% респондентов. Травяные композиции с эвкалиптом, мятой и ромашкой предпочитают 35% опрошенных, цитрусовые ароматы — 18%, а цветочные — 11%.
Неотъемлемым символом ритуала для почти половины россиян по-прежнему является веник. Каждый четвёртый дополняет парение сеансом ароматерапии, а 18% практикуют в бане уход за кожей с использованием мёда и скрабов. Контрастные процедуры тоже популярны: 27% после парилки окунаются в холодную воду или снег, а 15% находят время для непродолжительной медитации. Завершают сеанс многие чашкой ароматного чая со смородиной или мятой.
Для россиян поход в баню давно стал и гастрономическим ритуалом, к стандартным закускам добавляются даже премиальные продукты — устрицы, икра, маринованные оливки и дорогие сыры. Примечательно, что две трети респондентов признаются: после бани они позволяют себе более калорийные угощения, которые обычно не включают в рацион. В фаворитах — слабосолёная красная рыба, сырокопчёные колбасы, шашлык и свиные рёбрышки. При этом традиционное «пиво после бани» сохраняет популярность у трети жителей страны, хотя многие сегодня выбирают безалкогольные альтернативы.
Возросший интерес к бане отмечают и аналитики, согласно данным за 2025 год, россияне всё чаще покупают готовые наборы для парения — с шапочками, мочалками, скрабами и маслами, при этом 23% опрошенных назвали качественный спа-набор желанным подарком. Больше всего банных принадлежностей приобретают в Сибири, на Урале, в северо-западных регионах и в Москве — там, где баня является неотъемлемой частью образа жизни.
Ранее биолог Вячеслав Артищев рассказал, чем особенно опасен ожог в бане и как его избежать. Когда кожа контактирует с поверхностью, нагретой до 70−100 °C и выше (а дымоход может раскаляться и сильнее), происходит не просто поверхностное повреждение. За доли секунды запускается каскад разрушительных процессов. Особенно опасны такие ожоги в области суставов (как в случае с хватом за трубу: страдают пальцы, кисть, запястье). Развивающийся рубец, не обладающий эластичностью нормальной кожи, стягивается, ограничивая движение. Человек может потерять способность полноценно сгибать пальцы или кисть.
Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.