Владелица отеля рассказала, каких туристов не любят в Турции

По её словам, от них не чувствуется уважения к окружающим и правилам. В качестве примеров она привела шумные вечеринки в позднее время, грубость на кухне и включение музыки, когда все отдыхают. Американцы, устроившие ночное гулянье, заявили, что могут вести себя как угодно, поскольку заплатили за номер. Британская пара устроила скандал из-за отсутствия кондиционера, хотя эта информация была общедоступна. Владелица связывает подобное поведение с особенностями воспитания.