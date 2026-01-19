Ричмонд
Владелица отеля рассказала, каких туристов не любят в Турции

Владелица турецкого отеля поделилась личным опытом работы с туристами разных стран и рассказала, каких отдыхающих предпочитают видеть и каких — нет. Её наблюдения были озвучены в беседе с российским тревел-блогером Валери Лайтом и отражают типичные ситуации, с которыми сталкиваются отельеры.

Хвалебные отзывы прозвучали в адрес испанских и российских туристов. Владелица отеля с теплотой отозвалась об испанцах, сравнивая их приезд с праздником. Она отдельно отметила сердечность и доброжелательность российских туристов. В то же время в фокусе критики оказались туристы из США и Великобритании.

По её словам, от них не чувствуется уважения к окружающим и правилам. В качестве примеров она привела шумные вечеринки в позднее время, грубость на кухне и включение музыки, когда все отдыхают. Американцы, устроившие ночное гулянье, заявили, что могут вести себя как угодно, поскольку заплатили за номер. Британская пара устроила скандал из-за отсутствия кондиционера, хотя эта информация была общедоступна. Владелица связывает подобное поведение с особенностями воспитания.

Ранее сообщалось, что российских туристов в Турции выдают пять определённых поведенческих привычек, которые местные жители легко замечают в быту, на пляже и во время шопинга. Россияне ищут более свежие продукты на задних полках магазинов, тщательно изучают состав колбас и сыров, опасаясь пальмового масла, отказываются пробовать фрукты на рынках из соображений гигиены, любят яркую пляжную одежду и покупают подарки сразу для всех родственников.

