Владелица отеля рассказала, каких туристов не любят в Турции

Хвалебные отзывы прозвучали в адрес испанских и российских туристов. Владелица отеля с теплотой отозвалась об испанцах, сравнивая их приезд с праздником. Она отдельно отметила сердечность и доброжелательность российских туристов. В то же время в фокусе критики оказались туристы из США и Великобритании.
По её словам, от них не чувствуется уважения к окружающим и правилам. В качестве примеров она привела шумные вечеринки в позднее время, грубость на кухне и включение музыки, когда все отдыхают. Американцы, устроившие ночное гулянье, заявили, что могут вести себя как угодно, поскольку заплатили за номер. Британская пара устроила скандал из-за отсутствия кондиционера, хотя эта информация была общедоступна. Владелица связывает подобное поведение с особенностями воспитания.
Ранее сообщалось, что российских туристов в Турции выдают пять определённых поведенческих привычек, которые местные жители легко замечают в быту, на пляже и во время шопинга. Россияне ищут более свежие продукты на задних полках магазинов, тщательно изучают состав колбас и сыров, опасаясь пальмового масла, отказываются пробовать фрукты на рынках из соображений гигиены, любят яркую пляжную одежду и покупают подарки сразу для всех родственников.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.