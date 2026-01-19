Режиссёр мультфильма «Король Лев» Роджер Аллерс скончался в возрасте 76 лет

«Я глубоко опечален известием о том, что наш друг Роджер Аллерс отправился в своё следующее путешествие. Мы обменивались электронными письмами на прошлой неделе, когда он путешествовал по Египту, что делает эту утрату ещё более нереальной. Роджер был необычайно одарённым художником и кинорежиссером, настоящей опорой возрождения Disney Animation», — пишет Боссерт.