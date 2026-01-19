Режиссёр мультфильма «Король Лев» Роджер Аллерс скончался в возрасте 76 лет

«Я глубоко опечален известием о том, что наш друг Роджер Аллерс отправился в своё следующее путешествие. Мы обменивались электронными письмами на прошлой неделе, когда он путешествовал по Египту, что делает эту утрату ещё более нереальной. Роджер был необычайно одарённым художником и кинорежиссером, настоящей опорой возрождения Disney Animation», — пишет Боссерт.
Аллерс начал карьеру в студии Disney, работая над концепциями для фильма «Трон», а затем занимался художественным оформлением «Оливера и компании» и «Русалочки». Позднее он возглавил сценарную команду «Красавицы и чудовища», а в 1994 году стал сорежиссёром «Короля Льва», ставшего одним из крупнейших успехов анимации того времени.
В своих воспоминаниях Боссерт отметил, что Аллерс сохранял скромность даже после всемирного признания, проявлял доброжелательность и уважение ко всем коллегам и обладал редкой энергией и энтузиазмом, которые заряжали команду.
Своё уважение и соболезнования также выразили коллеги Аллерса по Disney, включая художников-мультипликаторов Тома Сито и Дэвида Пруиксизму и Марлона Уэста.
