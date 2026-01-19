Вспышка высшего балла на Солнце с выбросом плазмы попала на видео

На видео запечатлён процесс «поджигания ярких лент». Кроме того, зафиксированы быстрые движения вещества в области взрыва, что свидетельствует о выбросе плазмы в космос. Эта вспышка стала самой крупной с 14 ноября 2025 года. В лаборатории полагают, что облако от взрыва будет двигаться в сторону Земли.