Вспышка высшего балла на Солнце с выбросом плазмы попала на видео

Первая в 2026 году солнечная вспышка X1.95. Видео © Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований.
«Взрыв является довольно крупным — вовлечена вся центральная область Солнца размером около полумиллиона километров. Судя по всему, вспышка привела к полному или частичному разрушению с последующим выбросом в космос сразу двух крупных протуберанцев, которые несколько последних дней были видны на Солнце правее и выше эпицентра», — пояснили эксперты.
На видео запечатлён процесс «поджигания ярких лент». Кроме того, зафиксированы быстрые движения вещества в области взрыва, что свидетельствует о выбросе плазмы в космос. Эта вспышка стала самой крупной с 14 ноября 2025 года. В лаборатории полагают, что облако от взрыва будет двигаться в сторону Земли.
Ранее сообщалось, что магнитная буря на Земле во вторник достигнет уровня G3 или G4 из-за выброса солнечной плазмы. Ожидается, что нижняя граница зоны полярных сияний в период бури может опуститься до 50 градусов широты. По пятибалльной шкале, где G5 считается экстремальной, а G1 — слабой, отметка G4 соответствует очень сильной буре.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.