В Госдуме назвали причины повышений тарифов ЖКХ в 2026 году

Первый этап роста тарифов уже произошёл 1 января — плата увеличилась на 1,7% для всех регионов страны. Эта корректировка связана с повышением НДС. Следующий пересмотр цен планируется на 1 октября, когда правительство утвердит экономически обоснованные показатели для каждого субъекта РФ.
Как отметила Разворотнева, вводимый с марта стандарт отчётности УК призван повысить прозрачность их работы для жильцов. В то же время она обратила внимание, что проживание без индивидуальных счётчиков воды станет значительно дороже.
Дополнительным фактором роста расходов управляющих компаний станут изменения в налоговой сфере: снижение лимита для применения упрощённой системы налогообложения и отмена льгот по страховым взносам. Это может привести к увеличению платы за содержание общего имущества дома, решение о котором должно будет приниматься на общем собрании собственников.
Ранее Life.ru писал, что правительство России планирует к 2028 году запустить онлайн-систему для эффективного управления долгами за жилищно-коммунальные услуги. Эта цифровая платформа, основанная на ГИС ЖКХ, призвана стать ключевым каналом для уведомления граждан о задолженностях и автоматизации подготовки судебных исков.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.