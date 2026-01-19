Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме назвали причины повышений тарифов ЖКХ в 2026 году

В России с 1 марта этого года начинает действовать новый стандарт отчётности для управляющих компаний (УК). Это изменение позволит собственникам жилья эффективнее отслеживать расходы на коммунальные услуги. Однако из-за поправок в налоговом законодательстве жители могут столкнуться с дополнительным увеличением платы за содержание многоквартирных домов. Об этом сообщила «Парламентской газете» заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Источник: Life.ru

Первый этап роста тарифов уже произошёл 1 января — плата увеличилась на 1,7% для всех регионов страны. Эта корректировка связана с повышением НДС. Следующий пересмотр цен планируется на 1 октября, когда правительство утвердит экономически обоснованные показатели для каждого субъекта РФ.

Как отметила Разворотнева, вводимый с марта стандарт отчётности УК призван повысить прозрачность их работы для жильцов. В то же время она обратила внимание, что проживание без индивидуальных счётчиков воды станет значительно дороже.

Дополнительным фактором роста расходов управляющих компаний станут изменения в налоговой сфере: снижение лимита для применения упрощённой системы налогообложения и отмена льгот по страховым взносам. Это может привести к увеличению платы за содержание общего имущества дома, решение о котором должно будет приниматься на общем собрании собственников.

Ранее Life.ru писал, что правительство России планирует к 2028 году запустить онлайн-систему для эффективного управления долгами за жилищно-коммунальные услуги. Эта цифровая платформа, основанная на ГИС ЖКХ, призвана стать ключевым каналом для уведомления граждан о задолженностях и автоматизации подготовки судебных исков.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.