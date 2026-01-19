В Госдуме назвали причины повышений тарифов ЖКХ в 2026 году

В России с 1 марта этого года начинает действовать новый стандарт отчётности для управляющих компаний (УК). Это изменение позволит собственникам жилья эффективнее отслеживать расходы на коммунальные услуги. Однако из-за поправок в налоговом законодательстве жители могут столкнуться с дополнительным увеличением платы за содержание многоквартирных домов. Об этом сообщила «Парламентской газете» заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.