В ГД объяснили, как добиться перерасчёта платы за некачественное содержание дома

Ранее Life.ru объяснял, куда жаловаться на некачественную уборку снега во дворе. Если управляющая компания игнорирует уборку, первым делом стоит обратиться в администрацию своего района или города. Именно местные власти выдают лицензии УК и могут приостановить их работу. Если бездействие затягивается, можно подключать Роспотребнадзор — а в особо запущенных случаях даже полицию.