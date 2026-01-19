Ричмонд
В ГД объяснили, как добиться перерасчёта платы за некачественное содержание дома

Собственники жилья в многоквартирных домах имеют полное право на перерасчёт платы за содержание общего имущества, если управляющая компания работает плохо. Это право закреплено в жилищном законодательстве и продолжит действовать в 2026 году. Об этом Life.ru рассказал депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Источник: Life.ru

«Для этого необходимо зафиксировать факты некачественных услуг, например, отсутствие уборки в подъездах, неработающий лифт, нарушения в теплоснабжении или холодную воду, если это не связано с ремонтными работами сетей», — отметил парламентарий.

Первый шаг — коллективное обращение в управляющую компанию с требованием устранить недостатки. Если реакция отсутствует, нужно жаловаться в государственный жилищный надзор и составлять акт о неоказании или плохом оказании услуг. На основании этого акта можно требовать перерасчёта.

Что касается практической реализации, то добиться перерасчёта реально, но это требует активности и последовательности от жильцов. Управляющие компании часто сопротивляются, поэтому важно всё документировать и обращаться в контролирующие органы.

«В последние годы работа таких органов стала более строгой, что повышает шансы жильцов. Однако процесс может занять время. Главное — не мириться с плохой работой и действовать сообща, тогда вероятность успеха будет высокой», — заключил чиновник.

Ранее Life.ru объяснял, куда жаловаться на некачественную уборку снега во дворе. Если управляющая компания игнорирует уборку, первым делом стоит обратиться в администрацию своего района или города. Именно местные власти выдают лицензии УК и могут приостановить их работу. Если бездействие затягивается, можно подключать Роспотребнадзор — а в особо запущенных случаях даже полицию.

Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.