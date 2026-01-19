Двадцать сотрудников БФУ участвовали в схеме присвоения 35 млн рублей

Ранее сообщалось, что директор национального парка «Куршская коса» был задержан по подозрению в незаконной вырубке леса на сумму свыше 12,7 миллиона рублей. Следствие установило, что он совместно с другими лицами организовал вырубку деревьев на площади около одного гектара и намеревался передать участок знакомому бизнесмену под частную застройку. В ущерб вошли свыше 150 кубометров древесины, парк включён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.