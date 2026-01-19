Двадцать сотрудников БФУ участвовали в схеме присвоения 35 млн рублей

По версии следствия, с декабря 2019 года по июль 2024 года ректор БФУ Александр Фёдоров и его заместитель Елена Мялкина организовали незаконную схему стимулирующих выплат.
«По линии следствия могу сказать, что с декабря 2019 по июль 2024 года Федоров и Мялкина организовали незаконную схему стимулирующих выплат сотрудникам вуза. Премии присваивались фигурантами и расходовались на личные нужды. В преступную схему было вовлечено 20 сотрудников университета, находившихся в служебной зависимости от подсудимых», — говорится в сообщении.
Сотрудники вуза через заместителя ректора Елену Мялкину передавали деньги ректору Александру Фёдорову, который их присваивал и тратил на личные нужды. Следствие завершило расследование уголовного дела 2 июля 2025 года. Фигуранты обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств в особо крупном размере). Сумма ущерба составила 35,1 миллиона рублей. Доказательства включают показания свидетелей, протоколы очных ставок, заключения бухгалтерских экспертиз и материалы оперативно-разыскных мероприятий.
Фёдоров был назначен ректором БФУ в июле 2020 года сроком на пять лет и входит в Совет при президенте РФ по науке и образованию. На его счету более 130 научных трудов.
