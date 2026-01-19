Ричмонд
Временные ограничения введены в аэропортах Саратова и Пензы

В аэропортах Саратова (Гагарин) и Пензы введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. Причиной введения ограничений является необходимость обеспечения безопасности полётов.

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в Воронеже были приостановлены крещенские купания из-за угрозы атак беспилотных летательных аппаратов. В городской мэрии заявили, что на территории мест, предназначенных для крещенских купаний, приостановлены все мероприятия в связи с непосредственной угрозой удара БПЛА. Жители города были эвакуированы.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

