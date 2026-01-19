Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Анатолий Аксаков принял участие в крещенских купаниях

Депутат Госдумы Анатолий Аксаков, отмечая Крещение, посетил Свято-Троицкий мужской монастырь в Чебоксарах, а после окунулся в купели на реке Волга с командой партии «Справедливая Россия», парламентариями Госсовета Чувашии, депутатами Чебоксарского городского собрания и активистами. Об этом Аксаков рассказал Life.ru.

Депутат Анатолий Аксаков принял участие в крещенских купаниях. Видео © Life.ru.

«У нас традиция каждый год здесь, в Чувашии, либо на берегу озера, либо в других местах святых, освящённых нашими духовными отцами, окунаться в студёную воду для того, чтобы очиститься от грехов и дальше двигаться с хорошим настроением», — сказал Аксаков перед погружением.

Депутат также поздравил людей с праздником и пожелал счастья, добра и божьей благодати.

Ранее Life.ru писал, что глава Белоруссии Александр Лукашенко отметил Крещение традиционным погружением в ледяную купель. На кадрах видно, что рядом с белорусским лидером во время обряда находился его белый шпиц по кличке Умка.

Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше