Депутат Анатолий Аксаков принял участие в крещенских купаниях. Видео © Life.ru.
«У нас традиция каждый год здесь, в Чувашии, либо на берегу озера, либо в других местах святых, освящённых нашими духовными отцами, окунаться в студёную воду для того, чтобы очиститься от грехов и дальше двигаться с хорошим настроением», — сказал Аксаков перед погружением.
Депутат также поздравил людей с праздником и пожелал счастья, добра и божьей благодати.
Ранее Life.ru писал, что глава Белоруссии Александр Лукашенко отметил Крещение традиционным погружением в ледяную купель. На кадрах видно, что рядом с белорусским лидером во время обряда находился его белый шпиц по кличке Умка.
