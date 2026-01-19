Ричмонд
В России беременные смогут бесплатно пройти генетический скрининг

Главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина сообщила, что с этого года беременные, у которых обнаружен повышенный риск хромосомных отклонений у плода, смогут пройти дополнительное обследование бесплатно. Скрининг можно будет сделать в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС), пишет ТАСС.

Источник: Life.ru

«С 2026 года неинвазивное пренатальное тестирование включено в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, поэтому беременные женщины среднего и высокого риска рождения ребёнка с хромосомными аномалиями имеют возможность получить данную медицинскую помощь по программе ОМС», — отметила Долгушина.

Как пояснила специалист, исследование возможно с конца первого триместра, когда ДНК плода циркулирует в крови матери в достаточном для анализа количестве. Его проходят беременные, у которых базовый скрининг показал риск хромосомных аномалий.

С 2026 года в России также начнут проводить бесплатное преимплантационное генетическое тестирование эмбрионов (ПГТ) по ОМС. Тестирование будут назначать в программах ЭКО парам с высоким риском рождения детей с наследственными заболеваниями. Речь идёт о носителях мутаций, вызывающих моногенные болезни, и хромосомных аномалий.

