В России беременные смогут бесплатно пройти генетический скрининг

Главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина сообщила, что с этого года беременные, у которых обнаружен повышенный риск хромосомных отклонений у плода, смогут пройти дополнительное обследование бесплатно. Скрининг можно будет сделать в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС), пишет ТАСС.