В России беременные смогут бесплатно пройти генетический скрининг

«С 2026 года неинвазивное пренатальное тестирование включено в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, поэтому беременные женщины среднего и высокого риска рождения ребёнка с хромосомными аномалиями имеют возможность получить данную медицинскую помощь по программе ОМС», — отметила Долгушина.
Как пояснила специалист, исследование возможно с конца первого триместра, когда ДНК плода циркулирует в крови матери в достаточном для анализа количестве. Его проходят беременные, у которых базовый скрининг показал риск хромосомных аномалий.
С 2026 года в России также начнут проводить бесплатное преимплантационное генетическое тестирование эмбрионов (ПГТ) по ОМС. Тестирование будут назначать в программах ЭКО парам с высоким риском рождения детей с наследственными заболеваниями. Речь идёт о носителях мутаций, вызывающих моногенные болезни, и хромосомных аномалий.
