Майские праздники 2026: как отдыхаем в России, сколько дней выходных и как спланировать отпуск

Но есть и финансовый нюанс: май традиционно считается не самым выгодным месяцем для отпуска с точки зрения денег. В мае 2026 года при пятидневке всего 19 рабочих дней. Чем меньше рабочих дней в месяце, тем «дороже» стоит каждый рабочий день. Поэтому отпускные могут оказаться чуть меньше вашей обычной зарплаты за этот период. Но если для вас важнее майские праздники и сколько дней вы проведёте на море, а не деньги, — смело пишите заявление.​