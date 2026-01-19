Майские праздники 2026: как отдыхаем в России, сколько дней выходных и как спланировать отпуск

Половина января уже прошла, февраль — традиционно самый короткий рабочий месяц, а в марте организм уже начинает настойчиво требовать солнца. Самое время заглянуть в календарь и помечтать о тёплых днях. Как отдыхаем на майские праздники в 2026 году — вопрос, который волнует всех, кто привык планировать поездки заранее. В этом году майские праздники будут поделены на два отдельных блока отдыха, но, чтобы устроить себе полноценные каникулы, придётся проявить немного стратегической хитрости.
Разбираемся с производственным календарём, считаем выходные и выясняем, как законно превратить май в месяц для отпуска.
Как отдыхаем на майские праздники в 2026 году.
В отличие от прошлых лет, майские праздники 2026 года получились более дробными. Календарная сетка легла таким образом, что длинных непрерывных майских каникул у нас не будет.
Россиян ждут два периода отдыха:
Первые майские: с 1-го по 3 мая (Праздник весны и труда).Вторые майские: с 9-го по 11 мая (День Победы).
Между этими островками отдыха расположилась полноценная, хоть и немного укороченная рабочая неделя. Итого: шесть праздничных и выходных дней в первой половине месяца.
Из-за рекордно длинных новогодних праздников майские получились короче обычного. Например, в 2025 году на майских мы отдыхали по четыре дня, а между длинными выходными был короткий мостик рабочей недели — длиной всего три дня. В 2026-м праздники короче, но этого вполне достаточно, чтобы открыть дачный сезон или выбраться в короткое путешествие.
Официальные выходные на майские праздники 2026.
Чтобы понять логику отдыха, обратимся к официальным документам. График нерабочих дней регулируется Трудовым кодексом РФ и Постановлением Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2026 году» от 24.09.2025 № 1466.
В нём сказано: «В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней Правительство Российской Федерации постановляет: Перенести в 2026 году следующие выходные дни: с субботы, 3 января, на пятницу, 9 января; с воскресенья, 4 января, на четверг, 31 декабря». То есть официального переноса на майских праздниках нет. Но «лишние» выходные всё равно будут.
Поскольку 1 мая удачно выпадает на пятницу, мы автоматически получаем три дня отдыха подряд: пятницу, субботу и воскресенье. Никаких переносов здесь не потребовалось.
С Днём Победы ситуация чуть сложнее. Праздник выпадает на субботу. Согласно статье 112 ТК РФ, при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной переносится на следующий рабочий день. Именно поэтому понедельник, 11 мая, становится нерабочим. Благодаря этому правилу официальные выходные на День Победы тоже продлятся три дня: с 9-го по 11-е число.
Календарь выходных по дням.
Чтобы вы не запутались в датах и смогли построить планы во время майских, мы составили подробное расписание. Сохраните этот чек-лист:
30 апреля (четверг) — рабочий день. Обратите внимание: он сокращён на один час, так как предшествует празднику.1 мая (пятница) — выходной (Праздник весны и труда).2 мая (суббота) — выходной.3 мая (воскресенье) — выходной.4 мая (понедельник) — рабочий день.5 мая (вторник) — рабочий день.6 мая (среда) — рабочий день.7 мая (четверг) — рабочий день.8 мая (пятница) — рабочий день (сокращённый на один час).9 мая (суббота) — выходной (День Победы).10 мая (воскресенье) — выходной.11 мая (понедельник) — выходной (за счёт «переноса» с 9 мая).
Итого выходные на майские праздники суммарно занимают шесть дней, но с разрывом на рабочую неделю.
Почему майские в 2026 году короче, чем в прошлые годы.
Многие помнят, как в 2024-м и 2025 году мы гуляли по четыре дня подряд на Первомай. Почему сейчас иначе? Всё дело в календаре.
Чтобы создать длинные каникулы, правительство обычно переносит выходные с января или ноября на май. Но в 2026 году 1 мая и так выпало на пятницу, примыкая к выходным. С точки зрения законодателя, это уже непрерывный отдых и «удлинять» его искусственно за счёт других месяцев не стали. Поэтому майские праздники 2026 года получились компактными, без грандиозных «каникул» на полмесяца.
Работаем ли 4, 5, 6, 7 и 8 мая.
Это самый популярный вопрос у тех, кто надеялся на чудо. Увы, чуда не произошло. Ответ однозначный: да, работаем.
Дни с 4-го по 8 мая — это официальные рабочие будни. Никаких постановлений о том, чтобы сделать этот период нерабочим, нет. Однако есть приятный нюанс про майские праздники и работу накануне торжеств.
Согласно статье 95 ТК РФ, продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. В 2026 году 8 мая выпадает на пятницу и стоит прямо перед Днём Победы.
Вывод: 8 мая — сокращённый рабочий день. Уйти с работы можно будет на час раньше, чтобы начать подготовку к празднованию.
Как выгодно взять отпуск на майские 2026.
Если перспектива работать пять дней между праздниками вас не радует, можно воспользоваться проверенной схемой.
Самая выгодная стратегия в этом году — взять отпуск на пять рабочих дней: с 4-го по 8 мая.
Что это даёт? Вы уходите с работы 30 апреля (в четверг), а возвращаетесь только 12 мая (во вторник): 3 дня первых майских + 5 дней отпуска + 3 дня вторых майских. Результат: 11 дней непрерывного отдыха.
Это идеальный вариант для полноценного путешествия. Отдых на майские праздники в 2026 году по такой схеме позволит слетать на курорт или устроить большой тур по России.
Но есть и финансовый нюанс: май традиционно считается не самым выгодным месяцем для отпуска с точки зрения денег. В мае 2026 года при пятидневке всего 19 рабочих дней. Чем меньше рабочих дней в месяце, тем «дороже» стоит каждый рабочий день. Поэтому отпускные могут оказаться чуть меньше вашей обычной зарплаты за этот период. Но если для вас важнее майские праздники и сколько дней вы проведёте на море, а не деньги, — смело пишите заявление.
Совет: Подавайте заявление на отпуск заранее, так как желающих продлить себе каникулы после майских или между ними будет много.
Куда поехать на майские 2026: идеи для короткого отдыха.
Поскольку официальные выходные дни на майские праздники разбиты на две части по три дня, дальние перелёты (если вы не берёте отпуск) планировать сложно. Лучше сосредоточиться на локациях, куда можно добраться быстро.
Золотое кольцо и другие города России.
Суздаль, Владимир, Плёс, Ярославль, Кострома, Казань — идеальные варианты на три дня. В начале мая здесь уже зелено, но ещё нет летнего зноя. О майских поездках сюда лучше позаботиться сейчас: отели бронируют за полгода.
Белоруссия.
Минск, Брест или Гродно — добраться можно поездом или самолётом за пару часов. Это отличный способ сменить обстановку без виз и языкового барьера.
Юг России.
Сочи, Геленджик, Кисловодск или Крым. Купаться в море ещё рано, но гулять по набережным, дышать горным воздухом и наслаждаться цветением — самое время.
Как бы вы ни решили провести это время — на грядках, в горах или на диване, — главное, что майские праздники в 2026 году подарят нам долгожданную передышку перед летом и возможность насладиться цветущей весной.