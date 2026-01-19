Серебро — новая роскошь: Экономист прогнозирует рост цен на украшения

«На мой взгляд, этот взлёт — результат инвестиционного бума, растущего спроса в “зелёных” технологиях и геополитической нестабильности, и я прогнозирую, что такие факторы только усилят позиции серебра в премиум-сегменте», — отметил эксперт.
По мнению специалиста, в ювелирных магазинах нас ждёт рост цен на серебряные изделия на 30−50%, как это уже произошло в 2025-м с прибавкой в 42% на «стерлинговые» цепочки. Экономист считает, что масс-маркет может перейти на нержавеющую сталь или титан — материалы, которые высоко ценят за их долговечность и гипоаллергенность. Сегодня они довольно популярны в Европе, США и Азии.
«При этом, по моему опыту анализа трендов, серебро скорее всего обретёт статус престижного маркера, подобно былой моде на белое золото, особенно с учётом прогнозов 2026 года на минимализм, персонализацию и объёмные формы. Для взыскательных потребителей оно станет знаком утонченного вкуса и инноваций в отличие от практичных альтернатив для массового покупателя», — заключил собеседник Life.ru.
Ранее криминалист предрёк рост числа краж и грабежей на фоне подорожания серебра. После роста цен стоит охранять его тщательнее. Всё, что дорожает, пользуется спросом, — и об этом вспомнят разбойники, воришки и все, кто относится к криминальному элементу. В первую очередь, конечно, нужно охранять ломбарды, которые занимаются скупкой серебра и золота.
