Серебро — новая роскошь: Экономист прогнозирует рост цен на украшения

По мнению специалиста, в ювелирных магазинах нас ждёт рост цен на серебряные изделия на 30−50%, как это уже произошло в 2025-м с прибавкой в 42% на «стерлинговые» цепочки. Экономист считает, что масс-маркет может перейти на нержавеющую сталь или титан — материалы, которые высоко ценят за их долговечность и гипоаллергенность. Сегодня они довольно популярны в Европе, США и Азии.