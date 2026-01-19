Закат Митрофанова: экс-депутат прячется в Европе, а его квартира на Патриках ушла за 240 млн

Легендарная квартира ушла с молотка.
Квартира семьи опального депутата Госдумы Алексея Митрофанова на элитных Патриарших прудах реализована с молотка на электронных торгах в конце 2025 года. Начальная стоимость жилья площадью почти 210 кв. метров в Большом Козихинском переулке составила 237 млн рублей. Аукцион состоялся 19 декабря. Покупатель элитных квадратов неизвестен.
Это семейное жильё было приобретено в 2004 году в ипотеку за 88 млн рублей и оформлено на супругу беглого политика Марину Лиллевяли. Алексей Митрофанов и его мать Зоя в сделке выступили поручителями.
Семья успела выплатить по ипотеке 7 млн рублей, после чего заёмщики не смогли вовремя гасить платежи, начались просрочки. Ситуацию усугубило возбуждённое в 2014 году Следственным комитетом уголовное дело на Алексея Митрофанова.
Депутата заподозрили в вымогательстве 200 тыс. долларов у московского строителя Вячеслава Жарова. По версии следствия, двое думских помощников Митрофанова взялись оказать помощь в решении его бизнес-вопросов с соучредителями в судах. Бизнесмену заявили, что у них есть значительный административный ресурс, но, дескать, «надо занести».
Однако, вместо того чтобы заплатить «добродетелям», коммерсант отправился в полицию, по его заявлению было возбуждено уголовное дело и помощники получили приговоры. В то же время их шеф — Алексей Митрофанов — успел сбежать из России и затеряться в Европе. Это произошло в тот момент, когда Госдума снимала с него неприкосновенность по формальным основаниям — за системные прогулы и утрату связей с избирателями.
Уже будучи за границей, Митрофанов пытался договариваться со следствием: обещал вернуться в Россию, если ему гарантируют свободу, но переговоры закончились ничем — скандальный депутат окончательно исчез из поля зрения российского следствия.
Такое положение дел перестало устраивать банк, в котором оформила ипотеку Лиллевяли, и в апреле 2016 года финансовая организация подала иск в Хамовнический суд. В итоге на квартиру было обращено взыскание.
Полтора миллиона евро и дело об убийстве.
Кроме того, примерно тогда же Дорогомиловский суд Москвы наложил арест на часть квартиры депутата на Славянском бульваре столицы, на квартиру в посёлке Сосны под Москвой, на участок земли в Псковской области и на три его машины.
Эта мера была оформлена в свете ещё одного дела — вдова владельца крупнейшей в Самарской области сети магазинов «Горилка» Анна Дергилёва написала заявление в Следственный комитет с просьбой возбудить против Митрофанова дело о мошенничестве.
По версии женщины, в своё время у её покойного мужа Алексей Митрофанов одолжил 1,4 млн евро, тогда это составляло около 68 млн рублей. Примерно за месяц до расчётной даты, когда депутат должен был вернуть занятые деньги, с кредитором жестоко расправились. Неизвестные в масках остановили машину бизнесмена, затолкали водителя в багажник, а владельца авто убили.
Были задержаны несколько исполнителей преступления, однако заказчик остался неизвестным. Дергилёва посчитала, что депутат изначально взял эти деньги у её мужа, собираясь их похитить. Женщина утверждала, что сразу после убийства её мужа депутат вернул ей незначительную сумму в счёт оплаты долга, а затем стал избегать встреч и игнорировать звонки.
Параллельно в суде рассматривался иск о взыскании с Митрофанова невыплаченных денег, суд встал на сторону Дергилёвой и постановил взыскать долг в полном объёме.
Позже в СМИ появлялись сообщения, что беглец долг признал и потихоньку возвращал деньги. Life.ru заглянул в исполнительные производства ФССП и нашёл там 13 дел на общую сумму около 3,5 млн рублей. При этом у Митрофанова нет задолженностей перед ФНС.
Скандалы, тусовки и политический цирк.
Один из самых ярких депутатов Госдумы эпохи 90-х и нулевых Алексей Митрофанов до сих пор скрывается от российского правосудия за границей. Последний раз бывшего элдэпээровца видели в хорватском Загребе ещё в 2016 году. Впрочем, скорее всего, он по-прежнему там, ведь в Хорватии выросла и живёт его единственная дочь Зоя, названная в честь бабушки.
В России Митрофанова прежде всего помнят как большого любителя женщин и тусовок, а также по различным эпатажным выходкам. Экс-депутат продвигал идею многожёнства, пытался легализовать проституцию, уговаривал коллег-депутатов через Роскосмос отправить на орбиту американскую певицу Мадонну, финансировал украинские юмористические проекты «Маски-шоу» и «Джентльмен-шоу» и даже прятал от преследования турецких властей у себя на подмосковной даче лидера Рабочей партии Курдистана Абдуллу Оджалана.
Особенно Митрофанов любил позировать для светских фотографов с юными представительницами шоу-бизнеса. В ту пору говорили, что у него роман с тогдашней выпускницей «Дома-2» Ольгой Бузовой, он нежно опекал певиц из группы «Тату», публично кусал за ухо и лобызался с Машей Малиновской — и подобных фотографий с различными светскими и не очень львицами до сих пор пруд пруди в Интернете.
После победы «оранжевого» Ющенко на Майдане 2004 года политик снял юмористическую короткометражку про эротические похождения Юлии Тимошенко и Михаила Саакашвили, которая сильно не понравилась его шефу — Владимиру Жириновскому. Тот устроил публичный скандал, потребовав от младшего соратника извиниться перед украинским премьером и перестать заниматься «мерзостями».
После этого Митрофанов перешёл в другую партию, а Жириновский обвинил его в связях с покойным Борисом Березовским, поддержке киевского майдана и поездках в Лондон на встречи с российской оппозицией.
Без соцсетей и интервью. На что живёт?
Некогда яркий, эпатажный политик залёг на дно безвестности — сейчас у Митрофанова нет соцсетей, он не даёт интервью и комментариев — ведёт закрытый образ жизни. Выяснилось, что опальный депутат находится в Загребе, почти случайно — с ним сфотографировалась хозяйка одного из местных магазинчиков, куда он зашёл за покупками. После этого женщина похвасталась совместным фото в соцсетях.
С тех пор журналисты гадают, на какие средства теперь живёт Митрофанов. Возможно, доходы обеспечивает супруга скандалиста — Марина Лиллевяли. Несмотря на все похождения и тусовки в обществе гламурных красоток, Алексей Митрофанов всё время был женат на одной женщине.
Марина Лиллевяли — бывшая журналистка, а теперь бизнесвумен, имеющая гражданство Италии. В Загребе официально она владеет агентством недвижимости. Семейная фирма зарегистрирована в одном из частных особняков на окраине столицы Хорватии. Возможно, юрлицо было открыто специально под покупку дома, в котором сейчас могут жить дочь с отцом.
Достоверно известно, что Зоя, названная в честь матери Алексея Митрофанова, занимается фотографией и видеопроизводством, меньше чем через месяц ей исполнится 23 года. Кроме того, политик воспитывает сына жены от прошлых отношений. В своё время Иван Лиллевяли пошёл по стопам отчима — учился в МГИМО, а позже стал работать одним из его помощников в Думе, однако сейчас его следы затерялись.