Закат Митрофанова: экс-депутат прячется в Европе, а его квартира на Патриках ушла за 240 млн

Однако, вместо того чтобы заплатить «добродетелям», коммерсант отправился в полицию, по его заявлению было возбуждено уголовное дело и помощники получили приговоры. В то же время их шеф — Алексей Митрофанов — успел сбежать из России и затеряться в Европе. Это произошло в тот момент, когда Госдума снимала с него неприкосновенность по формальным основаниям — за системные прогулы и утрату связей с избирателями.