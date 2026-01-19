С 1 февраля вырастут выплаты пенсионерам. Кто получит больше и на сколько

В Республике Адыгея будет произведена индексация ЕДВ на 4% ветеранам труда; людям, проработавшим в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награждённым орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны; реабилитированным; признанным пострадавшими от политических репрессий; награждённым медалью «Слава Адыгеи», Почётным знаком Государственного Совета — Хасэ Республики Адыгея «Закон. Долг. Честь», при наличии трудового стажа не менее двадцати лет для женщин и не менее двадцати пяти лет для мужчин; людям, имеющим трудовой стаж не менее сорока лет для женщин и не менее сорока пяти лет для мужчин.