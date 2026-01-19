С 1 февраля вырастут выплаты пенсионерам. Кто получит больше и на сколько

Какие прибавки получат пенсионеры на федеральном уровне.
С 1 февраля 2026 года будут проиндексированы ежемесячная денежная выплата и набор социальных услуг. Получают их федеральные льготники. Выплаты планируется повысить на 6,8%. Об этом рассказала ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская.
С 1 февраля также получат прибавку люди, получающие выплаты в связи с производственной травмой, и Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации и полные кавалеры ордена Трудовой Славы. Повысят выплаты и пострадавшим от радиации.
— К примеру, размер ЕДВ инвалиду I группы сейчас составляет 4102,24 рубля (если человек полностью отказался от набора социальных услуг, то 5830,70 рубля). С 1 февраля 2026 года размер выплаты будет составлять 4 381,15 рубля (а при отказе от НСУ — 6227,19 рубля). У инвалида II группы и детей-инвалидов ЕДВ — 2435,58 (при отказе от НСУ — 4164,04), а будет с учётом индексации — 2601,2 (при отказе от НСУ — 4447,19). У инвалида III группы выплата 1604,88 (при отказе от НСУ — 3333,34), а будет с 1 февраля 1714,01 (при отказе от НСУ — 3560), — пояснила Оксана Красовская.
Какие выплаты пенсионерам повысят на региональном уровне.
Оксана Красовская отметила, что в регионах также будут проиндексированы выплаты, и не только пенсионерам.
В Ульяновской области с 1 февраля будет произведена индексация на 4% ЕДВ ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий. Столько же составит прибавка к ежегодной денежной выплате людям, которым присвоено звание «Ветеран творческой профессии»; ежемесячной денежной стимулирующей выплате творческим работникам, которым присвоено почётное звание Российской Федерации или почётное звание Ульяновской области; ежемесячной пенсии за выслугу лет работникам противопожарной службы, профессиональных аварийно-спасательных служб и профессиональных аварийно-спасательных формирований и лицам из их числа, а также к ежегодной денежной выплате ко Дню Победы гражданам Российской Федерации, родившимся в период с 1 января 1927 года по 31 декабря 1945 года.
В Магаданской области будут проиндексированы на 7,5% ЕДВ неработающим старожилам региона, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, проживающим на территории Магаданской области, почётным донорам Магаданской области, ветеранам труда РФ, ветеранам труда Магаданской области.
В Пермском крае будет произведена индексация выплат на 5,8% людям, награждённым двумя орденами и имеющим почётное звание заслуженного работника отрасли либо нагрудный знак почётного работника ведомства СССР, РСФСР, Российской Федерации; проработавшим на территории Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края в должности первого руководителя 15 лет и более на одном предприятии, в организации, учреждении, в хозяйстве всех форм собственности с численностью 300 и более работающих и награждённым орденами СССР, РСФСР, Российской Федерации; награждённым одним орденом и имеющим почётное звание заслуженного работника СССР, РСФСР, Российской Федерации в сфере образования, здравоохранения, культуры и искусства; проработавшим в организациях угледобывающей промышленности Кизеловского угольного бассейна Пермского края, имеющим почётное звание «Заслуженный шахтёр Российской Федерации»; награждённым одним орденом и имеющим звание «Почётный работник топливно-энергетического комплекса» либо «Почётный работник угольной промышленности», либо «Почётный шахтёр», либо «Почётный горняк»; лицам, награждённым одним орденом и знаком «Шахтёрская слава» трёх степеней.
Также повысят выплаты отдельным категориям пенсионеров, которые были установлены Законом № 203-ПК «О ежемесячных денежных выплатах отдельным категориям пенсионеров за счёт средств бюджета Пермского края».
В Республике Адыгея будет произведена индексация ЕДВ на 4% ветеранам труда; людям, проработавшим в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награждённым орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны; реабилитированным; признанным пострадавшими от политических репрессий; награждённым медалью «Слава Адыгеи», Почётным знаком Государственного Совета — Хасэ Республики Адыгея «Закон. Долг. Честь», при наличии трудового стажа не менее двадцати лет для женщин и не менее двадцати пяти лет для мужчин; людям, имеющим трудовой стаж не менее сорока лет для женщин и не менее сорока пяти лет для мужчин.
— В Калужской области с 1 февраля 2026 года вступает в силу закон, который устанавливает повышение выплат отельным категориям граждан. ЕДВ к пенсии, назначенной в соответствии с действующим законодательством, инвалидам боевых действий при исполнении государственных обязанностей определена в следующих размерах: для 1-й группы — 7493,48 рубля; для 2-й группы — 4994,92 рубля; для 3-й группы — 3996,81 рубля, — отметила Оксана Красовская.
Также, по её словам, в Закон Калужской области «О ежемесячной доплате руководителям сельскохозяйственных организаций Калужской области» внесено уточнение, согласно которому ежемесячная доплата людям, указанным в законе, устанавливается с учётом стажа работы в этой должности в размерах: 3693,23 рубля — от 15 до 20 лет; 5539,85 рубля — от 21 до 25 лет; 7386,46 рубля — от 26 до 30 лет; 9233,08 рубля — более 30 лет.