Жителей Челябинской области приглашают принять участие в лыжном забеге в горах

Участники стартуют от Центральной усадьбы национального парка. Спортсменов будут ждать три дистанции: десятка — для короткой гонки, 700 метров — для тех, кто делает свои первые шаги в спорте, и 35 километров — для мэтров, которым любые горы по плечу. Зарегистрироваться можно по ссылке.
— Не забудьте о медицинской справке, она потребуется участникам гонок на 10 и 35 километров, — напомнили участникам работники «Таганая».
Возрастное ограничение мероприятия: 0+