Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Челябинской области приглашают принять участие в лыжном забеге в горах

Традиционный забег «Лыжня за облака» в национальном парке «Таганай» в этом году стартует 22 февраля. Принять участие в нём может любой желающий. Рассказываем, как и где зарегистрироваться.

Источник: Pchela.News

Участники стартуют от Центральной усадьбы национального парка. Спортсменов будут ждать три дистанции: десятка — для короткой гонки, 700 метров — для тех, кто делает свои первые шаги в спорте, и 35 километров — для мэтров, которым любые горы по плечу. Зарегистрироваться можно по ссылке.

— Не забудьте о медицинской справке, она потребуется участникам гонок на 10 и 35 километров, — напомнили участникам работники «Таганая».

Ранее мы рассказывали, что видео о зимнем отдыхе в Челябинской области заняло первое место во Всероссийском туристическом фестивале-конкурсе «Диво России-2025». Герои ролика спускаются с заснеженных склонов на лыжах и сноуборде, мчатся по полям на собачьих упряжках, любуются пейзажами с высоты птичьего полёта и прыгают в пропасть с отвесных скал.

Возрастное ограничение мероприятия: 0+