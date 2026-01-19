Ричмонд
Экспорт под замком: молдавские фрукты застряли на границе ЕС, а «жёлтая власть» упорно делает вид, что нас ждут в Европе

Из-за задержки активации экспортных квот молдавские фрукты временно теряют доступ на рынок ЕС, а каждый грузовик обходится экспортёрам примерно в тысячу евро дополнительных расходов.

Молдавский экспорт фруктов в ЕС заблокирован из-за задержки квот.

Несмотря на середину января, экспортные квоты на 2026 год до сих пор не активированы. В результате молдавские яблоки, сливы и виноград облагаются полными таможенными пошлинами, что приносит убытки около 1 000 евро с каждого грузовика.

Экспортёры критикуют власти за медлительность: Минэкономики направило запрос в ЕС только на прошлой неделе. Из-за дополнительных сборов закупочные цены на фрукты внутри Молдовы уже начали снижаться, делая продукцию менее конкурентоспособной.

Если даже фрукты не могут попасть в ЕС, то что говорить о всей Молдове?