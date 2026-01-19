Капучино в Узбекистане дешевле, чем в Казахстане и России — Energyprom

По данным Energyprom, в 2025 году крупнейшие страны-производители кофе столкнулись с серьезными климатическими проблемами: Бразилию, основного поставщика арабики, поразила сильная засуха. Во Вьетнаме аномальная жара уничтожила часть урожая робусты.
В результате мировые биржевые цены на сырье за год выросли на 28%, и стоимость фунта кофе достигла $4,1.
Эксперты отмечают, что спрос на кофе продолжает расти и давление на цены сохранится, однако пока Узбекистан удерживает более выгодные позиции для потребителей по сравнению с Казахстаном и Россией.
