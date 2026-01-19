Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Капучино в Узбекистане дешевле, чем в Казахстане и России — Energyprom

В январе 2026 года средняя стоимость чашки капучино в Узбекистане составляет около $1,9, тогда как в Казахстане — $2,2, в России — $2,6, передает Energyprom.

Источник: Курсив

По данным Energyprom, в 2025 году крупнейшие страны-производители кофе столкнулись с серьезными климатическими проблемами: Бразилию, основного поставщика арабики, поразила сильная засуха. Во Вьетнаме аномальная жара уничтожила часть урожая робусты.

В результате мировые биржевые цены на сырье за год выросли на 28%, и стоимость фунта кофе достигла $4,1.

Эксперты отмечают, что спрос на кофе продолжает расти и давление на цены сохранится, однако пока Узбекистан удерживает более выгодные позиции для потребителей по сравнению с Казахстаном и Россией.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что Узбекистан обнулит таможенные пошлины на кофе.