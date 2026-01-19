Героя РФ Александра Шуваева назначили заместителем губернатора Иркутской области

— Слушать людей — наш с командой приоритет. Вместе продолжим выстраивать диалог с жителями, учитывать их потребности и добиваться реальных улучшений в Иркутской области, усиливая взаимодействие и повышая эффективность решений, — сказал Александр Шуваев.