Героя РФ Александра Шуваева назначили заместителем губернатора Иркутской области

Герой России, генерал-майор Александр Шуваев назначен заместителем губернатора Иркутской области. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном правительстве.
Александр Шуваев ранее проходил службу в Воздушно-десантных войсках, участвовал в специальной военной операции. За боевые заслуги удостоен звания Героя России, награждён орденами «За заслуги перед Отечеством», Александра Невского и тремя орденами Мужества.
— Слушать людей — наш с командой приоритет. Вместе продолжим выстраивать диалог с жителями, учитывать их потребности и добиваться реальных улучшений в Иркутской области, усиливая взаимодействие и повышая эффективность решений, — сказал Александр Шуваев.
До назначения боец проходил стажировку в органах власти региона. Его знания и опыт будут направлены на защиту интересов жителей, поддержку участников СВО и развитие региона.
