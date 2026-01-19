Аэропорт Кольцово за год обслужил более 8 миллионов пассажиров

Екатеринбургский аэропорт Кольцово за 2025 год обслужил 8,3 миллиона пассажиров. Это на 4% больше, чем в предыдущем году.
— Пассажиропоток на внутрироссийских направлениях составили порядка 5,8 миллиона человек и в целом сохранился на прошлогоднем уровне. На международных маршрутах наблюдался прирост числа пассажиров на 16% — до 2,6 миллиона человек, — сообщили в пресс-службе Кольцово.
В 2025 году новыми направлениями для пассажиров стали внутрироссийские направления, такие как: Улан-Удэ, Абакан, Мурманск, Краснодар, Геленджик и другие. На международных сообщениях — Нячанг, Фукуок и Рас-эльХайма.
В топ-5 направлений из Екатеринбурга вошли: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные воды и Новосибирск. Самыми популярными зарубежными направлениями стали Анталья, Дубай, Пхукет, Шарм-эль-Шейх и Шарджа.