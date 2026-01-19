Аэропорт Кольцово за год обслужил более 8 миллионов пассажиров

— Пассажиропоток на внутрироссийских направлениях составили порядка 5,8 миллиона человек и в целом сохранился на прошлогоднем уровне. На международных маршрутах наблюдался прирост числа пассажиров на 16% — до 2,6 миллиона человек, — сообщили в пресс-службе Кольцово.