В Екатеринбурге нашли виновника, обрушившего ограждение моста через Исеть на Куйбышева

Им оказался владелец BMW, который не справился с управлением и на большой скорости влетел в ограждение. Запись с камер видеонаблюдения опубликовал Telegram-канал «Екатеринбург…Главное», который связывают с горадминистрацией. На нем видно, как неизвестный резко дает по газам, выезжает со стороны других припаркованных авто, где стоят люди (возможно, владельцы машин), виляет по заснеженной дороге, разворачивается и, также виляя, влетает в ограждение. Автомобиль свисает с моста.