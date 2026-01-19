Ричмонд
В Екатеринбурге нашли виновника, обрушившего ограждение моста через Исеть на Куйбышева

Удалось определить виновника, испортившего ограждение моста через реку Исеть на улице Куйбшева в Екатеринбурге.

Им оказался владелец BMW, который не справился с управлением и на большой скорости влетел в ограждение. Запись с камер видеонаблюдения опубликовал Telegram-канал «Екатеринбург…Главное», который связывают с горадминистрацией. На нем видно, как неизвестный резко дает по газам, выезжает со стороны других припаркованных авто, где стоят люди (возможно, владельцы машин), виляет по заснеженной дороге, разворачивается и, также виляя, влетает в ограждение. Автомобиль свисает с моста.

Уже на утро 19 января местные жители заметили повреждения моста и стали обращаться к местным властям с жалобами. Предполагалось, что виной всему накопившийся снег, который никто не чистил.

Установлена ли личность водителя — пока неизвестно.