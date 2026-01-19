Раскрыты различия в генетической предрасположенности народов РФ к инфаркту

Как ученые, наиболее значимым фактором генетическим риска развития инфаркта миокарда является вариации в участке rs1333049, который расположен на девятой хромосоме рядом с генами MTAP, CDKN2A и CDKN2B, а также включает длинную некодирующую РНК под названием ANRIL. У данного региона генома есть две формы, C и GG, первая из которых почти удваивает риск развития инфаркта у тех людей, у которых есть две копии этой точечной вариации.