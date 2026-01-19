22 учителя в Челябинской области получат по 1 млн рублей за переезд в села

В 2026 году в Челябинской области продолжается программа «Земский учитель». По ней в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» спонсируется переезд педагогов в малые города и сельскую местность. В качестве меры поддержки им выплачивается по 1 млн рублей, которые они могут потратить в том числе на улучшение жилищных условий. Также земским учителям предлагают дополнительные меры поддержки местные власти.