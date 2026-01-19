22 учителя в Челябинской области получат по 1 млн рублей за переезд в села

В 2026 году в Челябинской области продолжается программа «Земский учитель». По ней в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» спонсируется переезд педагогов в малые города и сельскую местность. В качестве меры поддержки им выплачивается по 1 млн рублей, которые они могут потратить в том числе на улучшение жилищных условий. Также земским учителям предлагают дополнительные меры поддержки местные власти.
Областное минобрнауки в этом году ожидает, что в программе примут участие 22 человека. Количество земских учителей растет: в прошлом году на село поехали работать 19 педагогов. Учителя требуются в населенные пункты 15 муниципальных и городских округов, в приоритете учителя математики и русского языка и литературы. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте программы, подготовить документы и направить заявку в Челябинский институт развития образования.
Всего с 2020 года по программе «Земский учитель» в сельские территории Челябинской области отправились работать 258 педагогов. 69 из них отработали необходимый пятилетний срок и остались жить и работать в селах и малых городах.