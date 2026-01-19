Верховный суд проведет кадровые перестановки в экономической коллегии

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Верховный суд России проведет кадровые перестановки в экономической коллегии и арбитражной системе для повышения качества правосудия, заявил председатель Верховного суда Игорь Краснов в интервью газете «Коммерсант».
«Совершенствование работы судебных коллегий Верховного суда, включая кадровые перемещения в экономической коллегии, уже осуществляется и направлено исключительно на повышение качества правосудия», — заявил Краснов.
Он отметил, что экономические споры находятся в эпицентре процессов, связанных с банкротством, налоговым и таможенным регулированием, возвратом незаконно выведенных активов, защитой публичных интересов.
«Ключевым критерием здесь является не формальная специализация, а способность судей работать с высокосложными, межотраслевыми и зачастую трансграничными правовыми конфликтами. Аналогичный подход будет последовательно применяться во всей арбитражной системе», — заявил Краснов.