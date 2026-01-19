Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пилот поделился кадрами ночного Иркутска с высоты 11 тысяч метров

Съёмка была выполнена с высоты 11 тысяч 300 метров.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Пилот поделился кадрами ночного Иркутска с высоты 11 тысяч метров. В своих социальных сетях Карен Новицкий опубликовал вид областного центра во время полета из Москвы в Улан-Удэ.

— Спящий Иркутск красиво светится в темноте. Особенно выделяется плотина ГЭС и центр города, — рассказывает мужчина.

Съёмка была выполнена с высоты 11 тысяч 300 метров. Пилоты не редко показывают пассажирам и жителям, которые не летают, как выглядит город под другим углом. Так, летом летчики Су-30СМ показали Иркутск с высоты птичьего полета.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в центре Братска на улице Кирова закрывается популярный ресторан. Вместо него откроется столовая. Владельцы нового заведения останутся прежними.