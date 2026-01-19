Пилот поделился кадрами ночного Иркутска с высоты 11 тысяч метров. В своих социальных сетях Карен Новицкий опубликовал вид областного центра во время полета из Москвы в Улан-Удэ.
— Спящий Иркутск красиво светится в темноте. Особенно выделяется плотина ГЭС и центр города, — рассказывает мужчина.
Съёмка была выполнена с высоты 11 тысяч 300 метров. Пилоты не редко показывают пассажирам и жителям, которые не летают, как выглядит город под другим углом. Так, летом летчики Су-30СМ показали Иркутск с высоты птичьего полета.
