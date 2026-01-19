Ричмонд
Сильные полярные сияния ожидаются на всей территории РФ в ночь на 21 января

В середине дня 20 января ожидается приход к Земле облака плазмы от вспышки Х1.9.

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Исключительно сильные полярные сияния ожидаются на всей территории России в ночь на 21 января. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«В ночь со вторника на среду ожидаются исключительно сильные полярные сияния, признаки которых, предварительно, можно будет наблюдать почти на всей территории страны», — говорится в сообщении.

Ранее специалисты сообщили, что в середине дня 20 января ожидается приход к Земле облака плазмы от вспышки Х1.9, произошедшей в 18 января. Удар спровоцирует магнитные бури до уровня G4.