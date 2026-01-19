Ричмонд
В Первоуральске временно закрыли роддом

Рожениц из Первоуральска будут отправлять в Екатеринбург.

Источник: Комсомольская правда

Перинатальный центр Горбольницы Первоуральска закрыли на ремонт и плановую дезинфекцию. В этот период жительниц города будут отправлять на роды в Екатеринбург. Об этом сообщает ЕАН.

Будущим мама на сроке беременности от 36 недель, ведущие беременность врачи, будут выдавать направления на дородовую госпитализацию в родильные дома Екатеринбурга. В экстренных ситуациях помощь жительницам Первоуральска будут оказывать в гинекологическом отделении Горбольницы.

Во время планового ремонта в перинатальном центре Первоуральска обновят палаты и оборудование. О сроках работ не сообщается.