Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области уровень воды в Дону понизится до неблагоприятных отметок

Уровень воды опасно понизится на участке реки Дон от Аксая до Азова.

Источник: Комсомольская правда

Уровень воды на участке реки Дон в Ростовской области опустится до неблагоприятных отметок. Об этом предупреждают синоптики Гидрометцентра.

— В течение суток 19 января ожидаются низкие уровни воды, на участке Аксай — Азов — в пределах и ниже неблагоприятных отметок, — говорится на сайте ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

Опасных гидрологических явлений не ожидается.

Добавим, днем 19 января в регионе прогнозируют от −10 до −15 градусов, местами должно быть до −6. Затем, предстоящей ночью, столбики термометров могут оказаться в пределах от −13 до −18, а при прояснениях опуститься до −24. Ветер сохранится преимущественно северный и северо-западный 5−10 м/с. Местами возможены гололедица, небольшой и умеренный снег.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.