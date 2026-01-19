В Госдуму внесли проект о надбавке для педагогов вузов со стажем

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается ввести для педагогических работников вузов со стажем работы в регионе не менее 10 лет обязательную надбавку в размере не менее 40% от оклада, документ доступен в думской электронной базе.