Ричмонд
-2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуму внесли проект о надбавке для педагогов вузов со стажем

В ГД внесли проект о надбавке в 40% педагогам вузов со стажем не менее 10 лет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается ввести для педагогических работников вузов со стажем работы в регионе не менее 10 лет обязательную надбавку в размере не менее 40% от оклада, документ доступен в думской электронной базе.

«Законопроектом предлагается для педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования, имеющих на территории соответствующего субъекта РФ стаж педагогической работы не менее десяти лет, в порядке, установленном правительством РФ, в оплату труда включать надбавки в размере не менее 40% от должностного оклада таких работников», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Документом предусматривается, что размер надбавки будет увеличиваться пропорционально увеличению педагогического стажа работы в конкретном регионе.

Кроме того, в обеспечении получения педагогическими работниками такой надбавки будут активно задействованы региональные государственные органы наравне с Минобрнауки РФ.

Авторы инициативы отмечают, что законопроект направлен на системное решение кадровой проблемы в региональном высшем образовании через создание устойчивых материальных и социальных стимулов, что, по их мнению, будет способствовать сбалансированному развитию территорий и укреплению человеческого капитала страны.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше