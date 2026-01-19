В Госдуму внесли проект о надбавке для педагогов вузов со стажем

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается ввести для педагогических работников вузов со стажем работы в регионе не менее 10 лет обязательную надбавку в размере не менее 40% от оклада, документ доступен в думской электронной базе.
«Законопроектом предлагается для педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования, имеющих на территории соответствующего субъекта РФ стаж педагогической работы не менее десяти лет, в порядке, установленном правительством РФ, в оплату труда включать надбавки в размере не менее 40% от должностного оклада таких работников», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Документом предусматривается, что размер надбавки будет увеличиваться пропорционально увеличению педагогического стажа работы в конкретном регионе.
Кроме того, в обеспечении получения педагогическими работниками такой надбавки будут активно задействованы региональные государственные органы наравне с Минобрнауки РФ.
Авторы инициативы отмечают, что законопроект направлен на системное решение кадровой проблемы в региональном высшем образовании через создание устойчивых материальных и социальных стимулов, что, по их мнению, будет способствовать сбалансированному развитию территорий и укреплению человеческого капитала страны.