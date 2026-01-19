В Беларуси запретили продавать российские джемы, варенье и повидло

В Беларуси под запрет попали российские джемы и повидло, которые включили в Реестр опасной продукции Госстандарта.
Так, под запрет попали джемы и повидло торговой марки «Прошу к столу!» от производителя «АДЕЛЬДАН» из города Павловский Посад в России. В реестр включили несколько видов джема: клубничный, вишневый, абрикосовый, черносмородиновое, вишневое и персиковое варенье, а также вишневое повидло.
Причиной запрета стало несоответствие требованиям безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств.
Джемы запретили продавать в Беларуси. Фото: Госстандарт.
Во всех сладких фруктово-ягодных заготовка белорусские специалисты обнаружили заявленные или незаявленные те или иные пищевые добавки: консерванты бензойной кислоты (Е210), сорбиновой кислоты (Е200), которые недопустимы для продукции с высоким содержанием сахара. В некоторых случаях вместо одного заявленного красителя обнаруживался другой, в том числе недопустимый для такой продукции.
Также в маркировке не было предупреждающей надписи о красителе в составе, который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей. И не было данных для потребителей о специальных способах обработки продукции, что может вводить в заблуждение.
Тем временем Белстат обнародовал реальные доходы белорусов.
И мы писали, что «Минскэнерго» предупредило о понижении температур в квартирах минчан из-за повреждения теплотрассы: «Фрунзенский, Московский, Центральный, Советский и Октябрьский районы». А еще власти пообещали поднять температуру теплоснабжения в Минске за пару часов, заявив о переходе на резервные источники из-за порыва теплотрассы 19 января.