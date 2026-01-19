Ричмонд
Жителя Любинского района Омской области лишили автомобиля

Мужчина повторно попался на пьяной езде за рулем.

Источник: Комсомольская правда

Любинский районный суд Омской области вынес приговор 31-летнему местному жителю за повторное пьяное вождение. До этого мужчина уже привлекался по аналогичной статье.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, 14 октября 2025 года ночью мужчина за рулем автомобиля «ГАЗ-33021» был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции. При проверке выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 200 часов обязательных работ и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года. Кроме того, с учетом позиции государственного обвинителя, суд постановил конфисковать автомобиль в доход государства.

Дело рассмотрено по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ — «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние».

