Жителя Любинского района Омской области лишили автомобиля

Суд назначил подсудимому наказание в виде 200 часов обязательных работ и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года. Кроме того, с учетом позиции государственного обвинителя, суд постановил конфисковать автомобиль в доход государства.