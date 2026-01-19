Движение будут перекрывать в проезде Девичьего Поля с 26 января до 6 мая

«В период с 26 января до 6 мая 2026 года в зависимости от даты и времени будет закрыт для движения участок проезда Девичьего Поля от ул. Плющиха до Новоконюшенного пер. Это связано с проведением мероприятия. Рекомендуем заранее планировать маршрут с учeтом перекрытий», — говорится в сообщении.
Уточняется, что перекрытия будут вводить с 7:00 до 10:00: 26, 28, 30 января; 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 25, 27 февраля; 2, 4, 6, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 24, 26, 31 марта; 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 апреля; 4, 5, 6 мая. При этом перекрытия с 6:00 до 8:00 будут действовать: 25, 27, 30 марта; 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24 апреля.