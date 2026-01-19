Движение будут перекрывать в проезде Девичьего Поля с 26 января до 6 мая

«В период с 26 января до 6 мая 2026 года в зависимости от даты и времени будет закрыт для движения участок проезда Девичьего Поля от ул. Плющиха до Новоконюшенного пер. Это связано с проведением мероприятия. Рекомендуем заранее планировать маршрут с учeтом перекрытий», — говорится в сообщении.