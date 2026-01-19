В Башкирии можно будет бесплатно получить помощь юристов по защите трудовых прав: готовится соответствующий закон

Ключевым изменением станет включение в этот перечень судебных споров о нарушении трудовых прав. Это значит, что граждане смогут получить бесплатную помощь юриста в случаях, когда работодатель неправомерно отказывает в заключении трудового договора, а также при попытках восстановиться на работе, взыскать компенсацию морального вреда или заработную плату, в том числе за период вынужденного прогула.