В Башкирии можно будет бесплатно получить помощь юристов по защите трудовых прав: готовится соответствующий закон

В этот четверг, 22 января, на пленарном заседании парламента Башкирии депутаты рассмотрят проект закона, расширяющий возможности граждан по получению бесплатной юридической помощи. Поправки коснутся республиканского закона «О бесплатной юридической помощи в Республике Башкортостан».
Как прокомментировал председатель Государственного Собрания региона Константин Толкачев, цель нововведения — сделать систему помощи гражданам более эффективной и востребованной. Законопроект дополнит перечень ситуаций, в которых жители республики, имеющие право на бесплатную юридическую помощь, смогут обращаться в Государственное юридическое бюро РБ и к адвокатам-участникам этой системы.
Ключевым изменением станет включение в этот перечень судебных споров о нарушении трудовых прав. Это значит, что граждане смогут получить бесплатную помощь юриста в случаях, когда работодатель неправомерно отказывает в заключении трудового договора, а также при попытках восстановиться на работе, взыскать компенсацию морального вреда или заработную плату, в том числе за период вынужденного прогула.
По мнению спикера, новый закон станет надежным инструментом защиты законных интересов граждан в конфликтах с работодателями.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.