Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии можно будет бесплатно получить помощь юристов по защите трудовых прав: готовится соответствующий закон

В Башкирии юристы будут бесплатно защищать трудовые права граждан.

Источник: Комсомольская правда

В этот четверг, 22 января, на пленарном заседании парламента Башкирии депутаты рассмотрят проект закона, расширяющий возможности граждан по получению бесплатной юридической помощи. Поправки коснутся республиканского закона «О бесплатной юридической помощи в Республике Башкортостан».

Как прокомментировал председатель Государственного Собрания региона Константин Толкачев, цель нововведения — сделать систему помощи гражданам более эффективной и востребованной. Законопроект дополнит перечень ситуаций, в которых жители республики, имеющие право на бесплатную юридическую помощь, смогут обращаться в Государственное юридическое бюро РБ и к адвокатам-участникам этой системы.

Ключевым изменением станет включение в этот перечень судебных споров о нарушении трудовых прав. Это значит, что граждане смогут получить бесплатную помощь юриста в случаях, когда работодатель неправомерно отказывает в заключении трудового договора, а также при попытках восстановиться на работе, взыскать компенсацию морального вреда или заработную плату, в том числе за период вынужденного прогула.

По мнению спикера, новый закон станет надежным инструментом защиты законных интересов граждан в конфликтах с работодателями.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.