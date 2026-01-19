Ричмонд
Скандально известная певица Гульназ Асаева увеличила себе грудь

Об этом она сообщила в соцсетях.

Источник: Соцсети

Скандально известная певица Гульназ Асаева увеличила себе грудь. Об этом она сообщила в соцсетях.

По ее словам, коррекция бюста помогла ей избавиться от комплексов.

«Теперь я счастлива», — заявила артистка и добавила, что после такой новости в ее адрес будет много хейта.

Артистка периодически любит удивлять и даже шокировать публику. В последний раз, она привлекала внимание розыгрышом о том, что на члена ее команды напал медведь. Позже Асаева призналась, что это был розыгрыш, но многие пользователи сочли такие шутки недопустимыми.