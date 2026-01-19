В Прикамье 107-й год рождения отметила ветеран труда Татьяна Квочко

Татьяна Квочко родилась 16 января 1919 года в поселке Александровский. Домик ее родителей находился на берегу реки Луньвы. В 18 лет она познакомилась со своим будущим мужем. Его обвинили в диверсии против советской власти, а молодую жену приговорили к «пяти годам лишения свободы без права переписки» за связь с «врагом народа».