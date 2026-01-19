В Прикамье 107-й год рождения отметила ветеран труда Татьяна Квочко

Глава Александровского округа Ольга Белобаржевская поздравила с днем рождения одного из старейших жителей Прикамья. Татьяна Ивановна Квочко отметила 107-й день рождения.
Татьяна Квочко родилась 16 января 1919 года в поселке Александровский. Домик ее родителей находился на берегу реки Луньвы. В 18 лет она познакомилась со своим будущим мужем. Его обвинили в диверсии против советской власти, а молодую жену приговорили к «пяти годам лишения свободы без права переписки» за связь с «врагом народа».
Татьяну отправили в Свердловск. Затем ее перевели в Караганду, до которой она сначала добиралась в товарном вагоне, а затем 200 км пешком. В 1942 году Татьяну Ивановну перевели в Соликамский бумажный комбинат на 12-часовую работу.
После освобождения Татьяна Квочко вернулась в Александровск и устроилась в детсад «Красный партизан». В 1960 году она возглавила педагогический коллектив ведомственного детского сада.
За добросовестный и самоотверженный труд Татьяну Ивановну наградили медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», медалью «Ветеран труда», многочисленными ведомственными наградами. Ее имя занесли в Книгу почета Александровского машзавода.
Администрация Александровского муниципального округа желает ветерану крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни, наполненных яркими событиями и теплыми встречами. «КП-Пермь» присоединяется к поздравлениям!