15 составов «Балтиец» получит синяя ветка метро Петербурга в 2026 году

Петербургский метрополитен получит 90 новых современных вагонов для Московско-Петроградской (синей) линии в 2026 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков.
— Ожидаем поставку 90 новых современных вагонов (15 составов по 6 вагонов) в синем исполнении для Московско-Петроградской линии, — уточнил он.
Производство составов модели «Балтиец-2» уже ведется на Октябрьском электровагоноремонтном заводе. В ноябре 2025 года там завершили сборку первого из них.
Поставка станет частью масштабной программы обновления подвижного состава метро. Всего до 2031 года в город планируется поставить 950 новых вагонов этой модели — это практически половина всего парка. Финансирование программы в размере почти 97 млрд рублей осуществляется из Фонда национального благосостояния.
В 2025 году Петербург уже получил 120 вагонов «Балтиец», включая 72 вагона в красном цвете для Кировско-Выборгской линии. На сегодняшний день 37 новых составов уже обслуживают пассажиров на «красной» линии, пять коричневых «Балтийцев» тестируются на «красной», а один состав в фиолетовом цвете готовится к работе на Фрунзенско-Приморской линии.