15 составов «Балтиец» получит синяя ветка метро Петербурга в 2026 году

В 2025 году Петербург уже получил 120 вагонов «Балтиец», включая 72 вагона в красном цвете для Кировско-Выборгской линии. На сегодняшний день 37 новых составов уже обслуживают пассажиров на «красной» линии, пять коричневых «Балтийцев» тестируются на «красной», а один состав в фиолетовом цвете готовится к работе на Фрунзенско-Приморской линии.