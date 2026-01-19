Ричмонд
Глава Башкирии поручил «не заигрывать» с перекрытием дорог

В регионе прогнозируется морозная погода — экстренные службы должны быть готовы к сложностям.

Источник: Башинформ

В республике, по прогнозам синоптиков, будет сложная погодная обстановка — морозы. К этому всем экстренным службам нужно быть готовыми, дал поручение во время оперативного совещания в ЦУРе Радий Хабиров.

«Мы уже прошли и морозы, и снегопады, и пункты обогрева организовывали. По всей стране так. Такая уральская зима — ничего страшного. Поэтому нужно быть готовыми. Те задачи, которые перед нами стоят, мы выполняем, — сказал Радий Хабиров. — И по перекрытиям дорог нужно смотреть, чтобы с этим не заигрывали. Если дорога позволяет ехать, пусть едет».

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любови Минаковой, на прошлой неделе временные ограничения на дорогах региона не вводились, дорожная техника работала в штатном режиме.

Ранее в Башкирии скорая медпомощь приняла более 19 тысяч вызовов.