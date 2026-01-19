Глава Башкирии поручил «не заигрывать» с перекрытием дорог

«Мы уже прошли и морозы, и снегопады, и пункты обогрева организовывали. По всей стране так. Такая уральская зима — ничего страшного. Поэтому нужно быть готовыми. Те задачи, которые перед нами стоят, мы выполняем, — сказал Радий Хабиров. — И по перекрытиям дорог нужно смотреть, чтобы с этим не заигрывали. Если дорога позволяет ехать, пусть едет».