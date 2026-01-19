Собянин рассказал об уникальных решениях в московском метростроении

«Последние 15 лет стали временем бурного развития московского метро. Начиная с 2011 года мы построили и реконструировали 127 новых станций метро и МЦК. При их создании активно используются новые технологии и нестандартные архитектурные подходы, благодаря чему удается строить быстро и качественно, а новые станции становятся архитектурными шедеврами, как этого и требуют традиции московского метро», — написал Собянин.
Он отметил, что одним из ключевых технологических прорывов стала проходка двухпутных тоннелей одним щитом диаметром 10 м. Впервые ее применили на Некрасовской линии. Строительство больших тоннелей экономит средства и трудозатраты: вместо двух щитов используется один, нет необходимости в дополнительных притоннельных сооружениях. Технология двухпутных тоннелей получила дальнейшее развитие на Большой кольцевой линии (БКЛ). В настоящее время аналогичным образом ведется строительство участка Рублево‑Архангельской линии метро, а в перспективе такие решения появятся и на Бирюлевском радиусе подземки.
«Особого внимания заслуживает станция “Нижегородская” на БКЛ — первая и пока единственная в московском метро, где в одном контуре объединены четыре пути Некрасовской и Большой кольцевой линий. Две платформы могут принять четыре состава одновременно. “Мичуринский проспект” Солнцевской линии стал первой в московском метро полуподземной станцией с асимметричными путевыми стенами: одна — глухая, а вторая — с панорамным остеклением. Благодаря этому платформа получает больше естественного света. Похожий прием реализован на станции “Пыхтино”, — подчеркнул мэр.
По его словам, конечная станция Сокольнической линии «Потапово» стала первой отапливаемой наземной станцией столичного метро. Четыре приточные установки для подачи теплого воздуха уникальны: вес каждой превышает 4 тонны, а суммарная мощность составляет 2 МВт.
«Архитектурные эксперименты также стали важной частью современного метростроения. “Новаторская” БКЛ стала первой станцией московского метро, где в качестве отделочного материала потолка было использовано стекло. Здесь же впервые внедрили систему аспирации для раннего обнаружения задымления: тонкие трубки отслеживают качество воздуха. На станции “Воронцовская” внимание привлекает подвесной потолок волнообразной формы со светильниками, напоминающий Млечный Путь. Он собран из 11, 6 тыс. алюминиевых цилиндров, размещенных на девяти уровнях. Еще одним новшеством стало использование кварцевого агломерата — искусственного камня, по прочности не уступающего граниту. Этим материалом облицованы колонны как на “Воронцовской”, так и на станции “Мичуринский проспект” БКЛ», — уточнил Собянин.
Мэр добавил, что оформление станции «Тропарево» Сокольнической линии было вдохновлено близлежащим лесопарком: перронный зал стилизован под парковую аллею с 10 металлическими светильниками-деревьями. Свыше 2,7 тыс. точечных светильников стали ключевым элементом интерьера станции «Вавиловская» Троицкой линии подземки.
«В ближайшие годы планируется открыть еще десятки станций метро, где найдут применение как проверенные, так и новые технологические решения. И, конечно, новые станции будут радовать глаз», — заключил Собянин.