Собянин рассказал об уникальных решениях в московском метростроении

«Архитектурные эксперименты также стали важной частью современного метростроения. “Новаторская” БКЛ стала первой станцией московского метро, где в качестве отделочного материала потолка было использовано стекло. Здесь же впервые внедрили систему аспирации для раннего обнаружения задымления: тонкие трубки отслеживают качество воздуха. На станции “Воронцовская” внимание привлекает подвесной потолок волнообразной формы со светильниками, напоминающий Млечный Путь. Он собран из 11, 6 тыс. алюминиевых цилиндров, размещенных на девяти уровнях. Еще одним новшеством стало использование кварцевого агломерата — искусственного камня, по прочности не уступающего граниту. Этим материалом облицованы колонны как на “Воронцовской”, так и на станции “Мичуринский проспект” БКЛ», — уточнил Собянин.