«Развернуты пиково-резервные котельные». «Минскэнерго» сказало о ситуации с подачей тепла после порыва на теплотрассе 19 января

Гендиректор «Минскэнерго» Павел Горудко рассказал о ситуации в Минске после порыва теплотрассы 19 января, затронувшей пять районов столицы, сообщает агентство «Минск-Новости».
Ранее мы писали, что «Минскэнерго» предупредило о понижении температур в квартирах минчан из-за повреждения теплотрассы. ЧС на тепломагистрали затронула Фрунзенский, Московский, Центральный, Советский и Октябрьский районы белорусской столицы.
Глава «Минскэнерго» рассказал, что повреждение на теплотрассе № 41 привело к снижению параметров теплоносителя в нескольких районах города. При этом отключенное повреждение удалось быстро локализовать, оперативно были развернуты резервные котельные.
— Пиково-резервные котельные развернуты в Минске в нескольких районах. Они были выделены на собственный контур и оперативно восстанавливают параметры теплоносителя: давление и температуру, — уточнил Горудко.
Резюмируя, гендиректор «Минскэнерго» уточнил, что все котельные уже работают в собственном контуре, температура теплоносителя растет и в течение ближайших часов придет в норму.
Ранее власти пообещали поднять температуру теплоснабжения в Минске за пару часов, заявив о переходе на резервные источники из-за порыва теплотрассы 19 января.
По данным Белгидромета в Минске 19 января днем ожидаются температуры от −9 до −11 мороза, утром было −17 — −19 градусов, к вечеру снова похолодает до −14 — −16. Ветер юго-западного направления около 2−7 метров в секунду. Вероятность осадков низкая — всего около 5−10%.
