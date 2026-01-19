«Развернуты пиково-резервные котельные». «Минскэнерго» сказало о ситуации с подачей тепла после порыва на теплотрассе 19 января

По данным Белгидромета в Минске 19 января днем ожидаются температуры от −9 до −11 мороза, утром было −17 — −19 градусов, к вечеру снова похолодает до −14 — −16. Ветер юго-западного направления около 2−7 метров в секунду. Вероятность осадков низкая — всего около 5−10%.