В Омской области задержали троих мужчин за незаконную охоту на кабана

Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Омской области совместно с коллегами из Полтавского района и при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих жителей региона по подозрению в незаконной охоте.
По предварительным данным, 52-летний мужчина на квадроцикле загонял кабана в лесном массиве возле деревни Крым, его 32-летний знакомый помогал, используя собаку, а 37-летний фигурант произвел отстрел животного. Несмотря на действующий в районе запрет на охоту, мужчины добыли зверя, перевезли тушу к одному из них домой и провели разделку.
В ходе обысков по местам жительства подозреваемых, а также у их родственников и знакомых, правоохранители изъяли 28 единиц оружия, 1 500 патронов, порох, гильзы, мясо добытого кабана, автомобили и квадроцикл.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ — «Незаконная охота, совершённая с использованием механических транспортных средств или с применением собак». Расследование продолжается.
