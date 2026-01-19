В Омской области задержали троих мужчин за незаконную охоту на кабана

По предварительным данным, 52-летний мужчина на квадроцикле загонял кабана в лесном массиве возле деревни Крым, его 32-летний знакомый помогал, используя собаку, а 37-летний фигурант произвел отстрел животного. Несмотря на действующий в районе запрет на охоту, мужчины добыли зверя, перевезли тушу к одному из них домой и провели разделку.