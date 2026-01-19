Ричмонд
Как одна случайная поездка на автомойку изменила жизнь бездомных котиков в Ташкенте

Vaib.uz (Узбекистан. 19 января). Иногда самые добрые истории начинаются совершенно буднично — без планов, громких слов и особых ожиданий. Так, в Ташкенте обычная поездка на автомойку в Мирабадском районе неожиданно превратилась в трогательный пример того, как внимательность и человеческое участие способны изменить чью-то жизнь.

Источник: Vaib.Uz

Недавно жительница Ташкента заехала помыть автомобиль на автомойку рядом с домом. Пока сотрудники занимались машиной, её внимание привлекли несколько бездомных котов, которые обитали прямо на территории сервиса. Животные выглядели уставшими, а один из котиков был явно в плохом состоянии и нуждался в помощи. Об этом рассказала сама девушка в Threads.

Рядом оказался зоомагазин, и она решила не проходить мимо. Девушка купила всё необходимое — домик, корм и базовые средства ухода, а затем вернулась на автомойку. Но на этом история не закончилась: она не просто оставила покупки, но и подробно объяснила работникам, как ухаживать за котами.

Спустя несколько дней она снова заехала на ту же автомойку и была приятно удивлена. Сотрудники не ограничились разовой помощью. Для котов обустроили отдельное место, сделали его более тёплым и удобным, продолжили кормить животных и заботиться о них. Коты заметно окрепли, стали спокойнее и доверчивее, было видно, что они привыкли к заботе и почувствовали себя в безопасности.

Сегодня эти бездомные коты фактически стали «постояльцами» автомойки. Они накормлены, ухожены и больше не выглядят брошенными. А сама автомойка неожиданно превратилась в маленькое пространство доброты и место, где заботятся не только о чистоте машин, но и о живых существах.

История быстро разошлась по соцсетям и вызвала тёплый отклик. Пользователи спрашивали, где находится эта автомойка, благодарили сотрудников и делились собственными историями о «котодомиках» в Ташкенте и о помощи бездомным животным. Для сервиса это стала лучшая реклама — искренняя, без акций и громких слоганов.

Автомойка находится в Мирабадском районе Ташкента, на улице Фитрата.