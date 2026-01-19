Снег и похолодание: синоптики рассказали о погоде на предстоящей неделе

Начало недели.
Сегодня и завтра по большей части территории страны сохранится погода без осадков.
Небольшой снег сегодня возможен лишь по Навоийской области. Во вторник, 20 января, в вечерние часы осадки в виде дождя и снега вероятны только в юго-западных районах республики.
В первой половине недели температура воздуха составит: ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днём от 3 до 8 градусов тепла.
Вторая половина недели.
С 21 по 23 января по большей части территории Узбекистана временами ожидаются осадки — дождь и снег.
Во второй половине недели прогнозируется постепенное понижение температуры: ночью до 2−7 градусов мороза, днём от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
По Каракалпакстану в течение недели ожидается преимущественно холодная погода: ночью 8−13 градусов мороза, днём 0−5 градусов мороза, к 23 января температура днём может повыситься до 3 градусов тепла.
Местами по республике возможен туман. В горных районах временами будет идти снег, сохраняется лавинная опасность.
Погода в Ташкенте.
В Ташкент с 19 по 21 января осадки не ожидаются. Температура воздуха: ночью от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла, днём сегодня и завтра 3−6 градусов тепла, в среду, 21 января, днём 7−9 градусов тепла. Ночью и утром возможен туман.