Снег и похолодание: синоптики рассказали о погоде на предстоящей неделе

Vaib.uz (Узбекистан. 19 января). Узгидромет опубликовал прогноз погоды на предстоящую неделю. Жителей Узбекистан ожидает похолодание, которое особенно будет заметно в ночные часы, а также осадки в виде дождя и снега, начиная со второй половины недели.

Источник: Vaib.Uz

Начало недели.

Сегодня и завтра по большей части территории страны сохранится погода без осадков.

Небольшой снег сегодня возможен лишь по Навоийской области. Во вторник, 20 января, в вечерние часы осадки в виде дождя и снега вероятны только в юго-западных районах республики.

В первой половине недели температура воздуха составит: ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днём от 3 до 8 градусов тепла.

Вторая половина недели.

С 21 по 23 января по большей части территории Узбекистана временами ожидаются осадки — дождь и снег.

Во второй половине недели прогнозируется постепенное понижение температуры: ночью до 2−7 градусов мороза, днём от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

По Каракалпакстану в течение недели ожидается преимущественно холодная погода: ночью 8−13 градусов мороза, днём 0−5 градусов мороза, к 23 января температура днём может повыситься до 3 градусов тепла.

Местами по республике возможен туман. В горных районах временами будет идти снег, сохраняется лавинная опасность.

Погода в Ташкенте.

В Ташкент с 19 по 21 января осадки не ожидаются. Температура воздуха: ночью от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла, днём сегодня и завтра 3−6 градусов тепла, в среду, 21 января, днём 7−9 градусов тепла. Ночью и утром возможен туман.

22—23 января в столице временами ожидаются осадки в виде дождя и снега. Температура: 22 января ночью и днём 0−2 градуса тепла, 23 января ночью 3−6 градусов мороза, днём около 0 градусов. Ночью и утром также возможен туман.