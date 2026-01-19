Снег и похолодание: синоптики рассказали о погоде на предстоящей неделе

Vaib.uz (Узбекистан. 19 января). Узгидромет опубликовал прогноз погоды на предстоящую неделю. Жителей Узбекистан ожидает похолодание, которое особенно будет заметно в ночные часы, а также осадки в виде дождя и снега, начиная со второй половины недели.