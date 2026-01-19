Узбекистан тестирует китайские бронеавтомобили VN22

VN22 представляет собой китайский колёсный бронеавтомобиль с формулой 6×6, разработанный и выпускаемый корпорацией Norinco для экспортного рынка. Впервые машина была представлена в 2021 году и с тех пор продвигается как модульная платформа для перевозки личного состава, патрулирования и выполнения задач огневой поддержки.