Узбекистан тестирует китайские бронеавтомобили VN22

Именно там сосредоточен ряд предприятий оборонной промышленности страны. На этот факт указало международное специализированное издание о военной технике Defence Blog.
VN22 представляет собой китайский колёсный бронеавтомобиль с формулой 6×6, разработанный и выпускаемый корпорацией Norinco для экспортного рынка. Впервые машина была представлена в 2021 году и с тех пор продвигается как модульная платформа для перевозки личного состава, патрулирования и выполнения задач огневой поддержки.
Бронеавтомобиль выполнен по классической компоновке: двигатель расположен в передней части корпуса рядом с водителем, а десантное отделение — в корме. Такая схема позволяет личному составу быстро покидать машину и одновременно отделяет силовую установку от пехотного отсека.
VN22 оснащён навесной бронёй, закрывающей большую часть корпуса. В полной конфигурации защита обеспечивает круговую стойкость от бронебойных пуль калибра 14,5 мм. Кроме того, машина имеет V-образное днище, предназначенное для повышения живучести при подрывах на минах и самодельных взрывных устройствах.
Данный бронеавтомобиль уже экспортировался в ряд стран, включая Буркина-Фасо, Ирак, Кот-д’Ивуар, Мали и Сенегал, что делает его одним из наиболее распространённых продуктов Norinco на внешнем рынке. Концепция VN22 ориентирована на баланс между уровнем защиты, мобильностью и простотой эксплуатации в различных климатических и тактических условиях.
В последние годы Узбекистан активно расширяет импорт вооружений и параллельно развивает собственное военное производство, нередко используя китайские системы в качестве технологических ориентиров. В 2024 году страна приняла на вооружение китайские зенитные комплексы HQ-7B и HQ-12, что свидетельствует об углублении военно-промышленного сотрудничества с Пекином.
Появление VN22 вписывается в этот общий тренд и может указывать на то, что узбекские специалисты рассматривают бронеавтомобиль с точки зрения возможной закупки, доработки или локальной сборки. Ранее Узбекистан уже использовал зарубежные платформы в качестве ориентиров для собственных оборонных разработок.