В Ташкенте на станции метро «Хамида Алимджана» после годичного ожидания открыли второй вход

Vaib.uz (Узбекистан. 19 января). На станции метро «Хамида Алимджана» наконец-то открылся второй вход, которого пассажиры ждали около года. Новый вестибюль уже введён в эксплуатацию и начал принимать пассажиров.

Источник: Vaib.Uz

В обновлённом вестибюле были установлены новые эскалаторы взамен оборудования старого образца. Эскалаторы разработаны с применением современных технологий и оснащены функцией энергосбережения.

Благодаря встроенным сенсорным системам эскалаторы автоматически включаются при приближении пассажиров. В периоды отсутствия потока они переходят в экономичный режим работы, что позволяет существенно снизить потребление электроэнергии.

Открытие второго входа должно улучшить пассажиропоток на станции, сократить скопление людей в часы пик и сделать пользование метро более удобным для жителей и гостей столицы.