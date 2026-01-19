В Ташкенте на станции метро «Хамида Алимджана» после годичного ожидания открыли второй вход

В обновлённом вестибюле были установлены новые эскалаторы взамен оборудования старого образца. Эскалаторы разработаны с применением современных технологий и оснащены функцией энергосбережения.
Благодаря встроенным сенсорным системам эскалаторы автоматически включаются при приближении пассажиров. В периоды отсутствия потока они переходят в экономичный режим работы, что позволяет существенно снизить потребление электроэнергии.
Открытие второго входа должно улучшить пассажиропоток на станции, сократить скопление людей в часы пик и сделать пользование метро более удобным для жителей и гостей столицы.