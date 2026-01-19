В 25% аптек вместо медицинского спирта продавали лосьон — власти

Как пояснили в комитете, такая ситуация возникла на фоне внедрения сертификатов GDP при производстве лекарственных средств и усиления контроля качества. В этот период отдельные производители спирта не смогли получить необходимые лицензии и начали выпускать лосьоны вместо медицинского спирта. Однако эта информация до потребителей доведена не была, что фактически ввело их в заблуждение.