В 25% аптек вместо медицинского спирта продавали лосьон — власти

В связи с этим комитет провёл проверку в рамках мероприятия «Тайный покупатель», в ходе которой было изучено, как в аптеках реализуется спиртосодержащая продукция. Проверкой были охвачены более 20 аптек.
По итогам мониторинга выяснилось, что примерно в 25% аптек при запросе медицинского спирта потребителям выдавали лосьон. При этом покупателям не предоставлялась полная и достоверная информация о том, что предлагаемый продукт не является медицинским спиртом.
Как пояснили в комитете, такая ситуация возникла на фоне внедрения сертификатов GDP при производстве лекарственных средств и усиления контроля качества. В этот период отдельные производители спирта не смогли получить необходимые лицензии и начали выпускать лосьоны вместо медицинского спирта. Однако эта информация до потребителей доведена не была, что фактически ввело их в заблуждение.
70-процентный медицинский спирт широко используется в сфере здравоохранения для обработки кожи перед инъекциями, стерилизации инструментов и оборудования, лечения ран, а также при хирургических вмешательствах.
Лосьон же относится к косметическим средствам, содержит меньшую концентрацию спирта и предназначен преимущественно для очищения кожи, снижения её жирности и удаления остатков косметики. Использование лосьона вместо медицинского спирта может не дать ожидаемого эффекта и потенциально причинить вред здоровью.
В Комитете подчеркнули, что подобная практика приводит к предоставлению потребителям недостоверной информации и может повлечь за собой ущерб. Указанные факты расцениваются как признаки нарушения законодательства о защите прав потребителей и могут стать основанием для возбуждения дел в отношении аптек.
Для предотвращения подобных случаев соответствующая информация уже направлена в Центр безопасности фармацевтической продукции.