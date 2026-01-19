История с Malibu без номеров в Ташкенте: в УБДД заявили о смонтированном видео

Однако в УБДД заявили, что реальная картина произошедшего была искажена. По данным ведомства, неизвестный гражданин, находившийся поблизости, снял происходящее на видео, однако не опубликовал запись полностью. Видео было смонтировано и обрезано, после чего размещено в социальных сетях с целью дискредитации сотрудников ДПС. В настоящее время принимаются меры по установлению личности автора видеосъёмки.