История с Malibu без номеров в Ташкенте: в УБДД заявили о смонтированном видео

На фоне этих видео в соцсетях появилось множество эмоциональных комментариев о «вседозволенности» для обеспеченных водителей и о том, что проблемы с инспекторами якобы «решаются по звонку».
Однако в УБДД заявили, что реальная картина произошедшего была искажена. По данным ведомства, неизвестный гражданин, находившийся поблизости, снял происходящее на видео, однако не опубликовал запись полностью. Видео было смонтировано и обрезано, после чего размещено в социальных сетях с целью дискредитации сотрудников ДПС. В настоящее время принимаются меры по установлению личности автора видеосъёмки.
Как сообщили в УБДД, инцидент произошёл 8 января в 15:45 на улице Беруни в Алмазарском районе. Инспекторы ДПС остановили автомобиль Malibu-2, который передвигался без номерных знаков.
В ходе проверки было установлено, что 23-летний водитель не имеет никаких документов, дающих право управления транспортным средством. Кроме того, выяснилось, что на лобовое стекло автомобиля была наклеена тонировочная плёнка, ограничивающая обзор.
По данному факту в отношении водителя были оформлены административные протоколы по статьям 125 (нарушение правил эксплуатации транспортных средств), 126 (эксплуатация транспортных средств с тонированными или зеркальными стёклами) и 135 (управление транспортным средством лицом, не имеющим необходимых документов) Кодекса об административной ответственности. Сам автомобиль был помещён на штрафстоянку для временного хранения.
В УБДД призвали пользователей соцсетей не делать выводов на основе обрезанных видео и неподтверждённых утверждений, а также воздерживаться от распространения односторонней информации.