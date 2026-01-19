Ричмонд
В городе Башкирии к волонтёрам присоединились 206 новых добровольцев

Молодёжь Кумертау растёт в духе патриотизма. Об этом сегодня на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил глава администрации города Олег Астахов.

Источник: Reuters

По словам Олега Астахова, в Кумертау живут свыше 14 тысяч молодых людей. Для них действует разветвлённая сеть молодёжных объединений, включающая более 20 общественных организаций, а также семь молодёжных клубов и центров.

«В 2025 году организовано четыре муниципальных форума с общим участием более двух тысяч человек, а 32 представителя города приняли участие во Всероссийской форумной кампании. В полном объёме реализована летняя профильная кампания для молодёжи», — сообщил Астахов.

В 2025 году в Кумертау прошло свыше 80 мероприятий с участием более девяти тысяч человек, к волонтёрской работе присоединились 206 новых добровольцев, а общая численность волонтёрского корпуса достигла 2302 человек.

В городе военно-патриотический центр «Гефест» ежедневно посещают более 300 подростков, а в 2025 году центру присвоено звание лучшего военно-патриотического клуба республики.

Также Олег Астахов доложил о поддержке в Кумертау ветеранов СВО.