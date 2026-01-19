Жителей Пермского края ждет исключительно сильное полярное сияние

Огромное облако плазмы приближается к Земле со скоростью 2 000 км в секунду. Ученые считают, уровень магнитных бурь составит G3/G4. Нижняя граница зоны наблюдения полярных сияний распространится до 50 градусов. Его можно будет наблюдать почти на всей территории страны.