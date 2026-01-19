Жителей Пермского края ждет исключительно сильное полярное сияние

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила о сильнейшей с начала года вспышке на Солнце. В сторону Земли 19 января произошел выброс плазмы. Вспышке присвоили класс X1.95.
Огромное облако плазмы приближается к Земле со скоростью 2 000 км в секунду. Ученые считают, уровень магнитных бурь составит G3/G4. Нижняя граница зоны наблюдения полярных сияний распространится до 50 градусов. Его можно будет наблюдать почти на всей территории страны.
«Исключительно сильные полярные сияния ожидаются в ночь со вторника на среду, с 20 на 21 января», — дополнили в Лаборатори солнечной астрономии.
Напомним, Пермь находится на 58°00«50» северной широты — почти посередине между экватором и Северным полюсом.