19-летнего водителя в Красноярске оштрафовали после опасных манёвров

Сотрудники полка ДПС ГИБДД привлекли к ответственности 19-летнего жителя Красноярска, чьи рискованные действия на дороге зафиксировал видеорегистратор. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Несмотря на недавнее получение водительских прав, молодой человек уже успел накопить более 40 административных штрафов за различные нарушения ПДД.
По данным ведомства, водитель автомобиля ВАЗ-2107 выполнял опасные перестроения и манёвры в городском потоке. При остановке инспекторами он попытался объяснить свои действия потерей контроля над автомобилем — якобы машину «занесло».
Однако полицейские, изучив запись и обстоятельства, не приняли эту версию. В отношении молодого человека были составлены четыре административных протокола. Суд вынес решения о наложении штрафов на общую сумму 8500 рублей.
Сотрудники ГИБДД провели с водителем профилактическую беседу, предупредив о недопустимости повторения подобных нарушений, которые создают прямую угрозу безопасности других участников дорожного движения.