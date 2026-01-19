Ричмонд
19-летнего водителя в Красноярске оштрафовали после опасных манёвров

Молодой человек недавно получил права, однако уже накопил много штрафов.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники полка ДПС ГИБДД привлекли к ответственности 19-летнего жителя Красноярска, чьи рискованные действия на дороге зафиксировал видеорегистратор. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Несмотря на недавнее получение водительских прав, молодой человек уже успел накопить более 40 административных штрафов за различные нарушения ПДД.

По данным ведомства, водитель автомобиля ВАЗ-2107 выполнял опасные перестроения и манёвры в городском потоке. При остановке инспекторами он попытался объяснить свои действия потерей контроля над автомобилем — якобы машину «занесло».

Однако полицейские, изучив запись и обстоятельства, не приняли эту версию. В отношении молодого человека были составлены четыре административных протокола. Суд вынес решения о наложении штрафов на общую сумму 8500 рублей.

Сотрудники ГИБДД провели с водителем профилактическую беседу, предупредив о недопустимости повторения подобных нарушений, которые создают прямую угрозу безопасности других участников дорожного движения.